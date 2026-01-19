Tragedia ferroviaria en España: qué se sabe hasta ahora del choque de dos trenes de alta velocidad

El choque frontal entre dos trenes de alta velocidad en Córdoba dejó 39 muertos y más de 150 heridos. Investigan las causas del descarrilamiento en una vía recientemente renovada.

Un grave accidente de tren se produjo este domingo en las inmediaciones de Adamuz , en la provincia de Córdoba (España) , cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron tras el descarrilamiento de uno de ellos. El siniestro dejó hasta el momento 39 muertos y más de 100 heridos , entre ellos varios casos graves, según cifras oficiales difundidas por autoridades españolas.

El tren Iryo 6189 , que circulaba desde Málaga hacia Madrid con alrededor de 317 pasajeros a bordo, descarriló alrededor de las 19:45 h y se desplazó hacia la vía contraria. Esa línea fue ocupada entonces por el tren Alvia 2384 , que viajaba desde Madrid hacia Huelva con cerca de un centenar de personas a bordo. El impacto entre ambos convoyes fue frontal , provocando que los dos primeros vagones del Alvia cayeran por un terraplén de varios metros.

Según informó la prensa local, el accidente ocurrió cuando un tren de la empresa operadora Iryo que venía de la ciudad de Málaga con dirección a Madrid descarriló e invadió la vía contigua por la que circulaba otra formación de la estatal Renfe Alvia (capaces de adaptarse tanto a vías de alta velocidad como a convencionales) que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

Hasta el momento se confirmaron 39 muertos , entre ellos el maquinista del tren Alvia, y 152 heridos , con 48 hospitalizados y al menos 12 en unidades de cuidados intensivos . Entre los heridos hay niños , uno de ellos en estado crítico, y decenas de pacientes con fracturas, cortes y otras lesiones de diversa gravedad.

En las últimas horas se conoció una carta en la que un sindicato español de maquinistas había advertido , en agosto del año pasado, sobre un grave desgaste en las vías de alta velocidad, incluido el tramo donde ocurrió el accidente fatal.

El documento, dirigido al administrador ferroviario ADIF, fue difundido en la red social X (exTwitter) y su autenticidad fue confirmada a Reuters por un integrante del sindicato SEMAF. En la carta se detallaba que baches, desperfectos y desequilibrios en las líneas eléctricas aéreas provocaban averías frecuentes y daños en los trenes. También se señalaba que los conductores habían comunicado reiteradamente estas irregularidades al operador, sin que se adoptaran medidas correctivas.

Tragedia ferroviaria en España: investigación y causas

Las causas del descarrilamiento y posterior choque aún no se han determinado. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente como “tremendamente extraño” dado que ocurrió en un tramo recto de vía recientemente renovado, con ambos trenes operando dentro de los límites de velocidad permitidos y el convoy protagonista siendo relativamente nuevo.

Los servicios de emergencia movilizaron a centenares de efectivos, incluidos bomberos, Guardia Civil, equipos de rescate especializados y la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de personal forense para la identificación de fallecidos. Se habilitaron puntos de información para familiares y líneas telefónicas de asistencia.

Impacto en la red ferroviaria

La circulación ferroviaria entre Andalucía y Madrid fue suspendida “hasta nuevo aviso”, afectando servicios de alta velocidad en una de las principales rutas del país. Las operadoras Iryo y Renfe activaron sus protocolos de emergencia para informar a pasajeros y acompañar a las familias.

Las reacciones en España tras el choque de trenes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y autoridades regionales expresaron su “profundo dolor” por las víctimas y anunciaron el despliegue de recursos para atender a los afectados. Se decretaron tres días de luto oficial en todo el país, y los equipos de investigación ferroviaria trabajan para esclarecer lo sucedido.

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, explicó que la causa del accidente aún se desconoce y calificó el hecho como “extremadamente inusual” debido a que ocurrió en un tramo recto de vía recientemente renovado. “Es realmente extraño. Todos los expertos ferroviarios que han estado aquí hoy, y los que hemos consultado están sumamente desconcertados por el accidente”, añadió Puente.

Juan Manuel Moreno, presidente del Gobierno regional de Andalucía, informó que los rescatistas trabajarían durante toda la noche recuperando cuerpos de los escombros: “Algunos de los vagones están en un estado muy deteriorado, muy lamentable”.

La Casa Real expresó su “más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos”. La empresa administradora de infraestructuras ferroviarias habilitó el teléfono 900101020 y tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba para atender a los familiares de las víctimas.