Tragedia ferroviaria en España: hubo ocho alertas por problemas técnicos antes del choque

La Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) había marcado las deficiencias en el servicio tiempo antes del accidente que se cobró la vida de 39 personas. Incluso uno de los fallos fue mencionado en una sesión del Senado español.

Una de las formaciones descarrilló y fue impactada por el tren que venía en dirección opuesta. Hay más de 150 heridos.

España atraviesa horas trágicas a raíz de la muerte de 39 personas en un accidente ferroviario en el que dos trenes colisionaron y descarrilaron en Adamuz, Córdoba . Luego del hecho, las primeras investigaciones revelaron que la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) había advertido de al menos ocho problemas técnicos en los últimos meses.

Medios españoles informaron este lunes que el gestor ferroviario había señalado que la mayoría de estas cuestiones estaban relacionados con la señalización del tramo, aunque también había otras que se referían a problemas en la catenaria y en las infraestructuras.

Una de estas advertencias en la línea Adamuz-Villanueva de Córdoba llegó incluso a ser mencionada en el Senado el pasado verano, ante una pregunta del Partido Popular. En ese entonces, el Gobierno reconoció haber atendido dos “incidencias técnicas que afectaron a los sistemas de señalización”.

En la exposición por parte del PP se hizo principal hincapié en “posibles fallos de seguridad” , que fueron localizados en el viaducto de El Valle, “debido a las altas temperaturas y a las vibraciones del tráfico ferroviario”.

Desde el Ministerio de Transportes respondieron que “los aparatos de dilatación del viaducto entraron en contacto con el raíl” y que la incidencia “fue solucionada por la brigada especializada en desvíos durante su horario de mantenimiento”, según informó El País de España.

Otra de las incidencias que se mencionó en el Senado fue localizada en una tarjeta de relés, sobre la que el Gobierno reconoció que era “un componente fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de localización” y que “fue sustituida por una nueva, restableciéndose así la operatividad del sistema”. El Ministerio de Transportes sostuvo que en todo momento estuvieron “garantizadas las condiciones de seguridad de la circulación”.

choque trenes españa 2026 2

El propio medio español, El País, dijo que ADIF había informado en sus redes sociales al menos ocho incidencias en Adamuz. El 14 de abril del año pasado, desde la cuenta oficial del gestor ferroviario, Infoadif, publicaron en X: “Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía registran retrasos debido a una incidencia en catenaria entre Adamuz y Alcolea. Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible”.

Casi un mes después, indicaron que “una incidencia que afecta a la señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba está generando retrasos a los trenes de alta velocidad de la relación Madrid-Andalucía”.

También reportaron problemas de señalización. Destacaron que los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía “registran retrasos debido a una incidencia en los sistemas de señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba”. A raíz de esta incidencia el PP llevó al Senado las preguntas. El 1 de septiembre hubo otra incidencia en señalización.

Por su parte, el 26 de octubre se informó de “una incidencia en la infraestructura en Adamuz (Ancho Estándar), línea de alta velocidad Madrid-Sevilla”, que causó retrasos en los trenes de alta velocidad que circulaban entre Villanueva de Córdoba y Adamuz. Mientras, el 23 de diciembre se notificó otro problema “debido a una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba”.

Tragedia ferroviaria en España: cómo fue el choque de los dos trenes

El tren Iryo 6189, que circulaba desde Málaga hacia Madrid con alrededor de 317 pasajeros a bordo, descarriló alrededor de las 19:45 h y se desplazó hacia la vía contraria. Esa línea fue ocupada entonces por el tren Alvia 2384, que viajaba desde Madrid hacia Huelva con cerca de un centenar de personas a bordo. El impacto entre ambos convoyes fue frontal, provocando que los dos primeros vagones del Alvia cayeran por un terraplén de varios metros.

Según informó la prensa local, el accidente ocurrió cuando un tren de la empresa operadora Iryo que venía de la ciudad de Málaga con dirección a Madrid descarriló e invadió la vía contigua por la que circulaba otra formación de la estatal Renfe Alvia (capaces de adaptarse tanto a vías de alta velocidad como a convencionales) que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

Hasta el momento se confirmaron 39 muertos, entre ellos el maquinista del tren Alvia, y 152 heridos, con 48 hospitalizados y al menos 12 en unidades de cuidados intensivos. Entre los heridos hay niños, uno de ellos en estado crítico, y decenas de pacientes con fracturas, cortes y otras lesiones de diversa gravedad.