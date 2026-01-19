La Cancillería argentina expresó su profundo pesar por el accidente ferroviario en España

La Cancillería manifestó su solidaridad con el Reino de España tras el siniestro en Adamuz, Córdoba, que dejó al menos 40 muertos y más de 150 heridos , en uno de los peores accidentes ferroviarios del país en años.

El gobierno argentino expresó su más profunda solidaridad al Reino de España y a su pueblo por el trágico accidente ferroviario ocurrido el domingo por la tarde en el municipio de Adamuz, provincia de Córdoba , en el sur del país ibérico, que dejó un saldo de al menos 40 personas fallecidas y más de 150 heridas.

El siniestro se produjo alrededor de las 19.45 hora local , cuando un tren de alta velocidad que recorría la ruta Málaga–Madrid descarriló e invadió la vía contigua, impactando de lleno con un convoy que circulaba en sentido contrario con destino a Huelva .

Desde Buenos Aires, la Cancillería Argentina lamentó profundamente las pérdidas humanas y acompañó con pesar a las familias y seres queridos de las víctimas en este difícil momento, reafirmando la cercanía del pueblo argentino con España frente a la tragedia.

Las autoridades españolas han confirmado que 73 de los heridos permanecen internados , de los cuales 12 se encuentran en estado grave , y los servicios de emergencia han desplegado un amplio operativo para asistencia, identificación de víctimas y atención a familiares.

Se trata de uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España en los últimos años, en el que varios vagones de ambos trenes sufrieron severos daños, complicando las tareas de rescate y recuperación. Las causas del descarrilamiento y la colisión aún se encuentran bajo investigación por parte de los organismos competentes.

Tragedia ferroviaria en España: hubo ocho alertas por problemas técnicos antes del choque

Las primeras investigaciones revelaron que la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) había advertido de al menos ocho problemas técnicos en los últimos meses.

Medios españoles informaron este lunes que el gestor ferroviario había señalado que la mayoría de estas cuestiones estaban relacionados con la señalización del tramo, aunque también había otras que se referían a problemas en la catenaria y en las infraestructuras.

Las fallas en el sistema ferroviario

Una de estas advertencias en la línea Adamuz-Villanueva de Córdoba llegó incluso a ser mencionada en el Senado el pasado verano, ante una pregunta del Partido Popular. En ese entonces, el Gobierno reconoció haber atendido dos “incidencias técnicas que afectaron a los sistemas de señalización”.

En la exposición por parte del PP se hizo principal hincapié en “posibles fallos de seguridad”, que fueron localizados en el viaducto de El Valle, “debido a las altas temperaturas y a las vibraciones del tráfico ferroviario”.

Desde el Ministerio de Transportes respondieron que “los aparatos de dilatación del viaducto entraron en contacto con el raíl” y que la incidencia “fue solucionada por la brigada especializada en desvíos durante su horario de mantenimiento”, según informó El País de España.