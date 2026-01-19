El gobierno de España decretó tres días de luto tras la tragedia ferroviaria que dejó 39 muertos

Pedro Sánchez anunció un luto oficial hasta el jueves 22 de enero por el accidente ferroviario en Adamuz que se cobró la vida de 39 personas.

El gobierno de España , decretó este lunes tres días de luto oficial en todo el país tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba , que provocó al menos 39 fallecidos , una medida que se extenderá hasta el jueves 22 de enero y que incluye banderas a media asta en todos los edificios públicos.

La decisión fue anunciada por el presidente, Pedro Sánchez , quien se trasladó al lugar del siniestro acompañado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero , y los ministros de Transporte e Interior. Allí, el mandatario remarcó que el Ejecutivo avanzará en una investigación exhaustiva para determinar qué ocurrió y garantizar información clara a la ciudadanía. “Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta” , afirmó durante una conferencia de prensa.

Durante los días de duelo nacional, las banderas ondearán a media asta como símbolo de respeto y acompañamiento a las víctimas y sus familias. Desde el Gobierno central señalaron que la prioridad inmediata es asistir a los afectados y coordinar recursos con las distintas administraciones. En ese sentido, Sánchez aseguró que el Estado estará presente el tiempo que sea necesario. “Protegeremos y asistiremos a todos los afectados en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario” , sostuvo.

La coordinación entre los distintos niveles del Estado busca garantizar contención social, atención sanitaria y apoyo psicológico para quienes resultaron afectados directa o indirectamente por el accidente. El Ejecutivo también confirmó que se mantendrá un canal permanente de información oficial mientras avancen las pericias técnicas.

En la visita al lugar del siniestro también estuvieron presentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , y el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno , quienes coincidieron en la necesidad de brindar asistencia inmediata y acompañar a las familias en este momento de profundo dolor. Las autoridades locales remarcaron que el impacto del accidente atravesó a toda la comunidad y generó una fuerte conmoción a nivel regional.

tragedia ferroviaria en españa Cordópolis

Mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las causas del choque ferroviario, el Gobierno nacional y las autoridades autonómicas adelantaron que se revisarán y reforzarán los protocolos de seguridad y control en el sistema de transporte ferroviario. El objetivo es prevenir futuros incidentes y evaluar si existen fallas estructurales o de funcionamiento que deban corregirse.

En paralelo, en distintas ciudades de España se realizaron actos simbólicos y homenajes espontáneos en memoria de las víctimas. Minutos de silencio, mensajes de condolencias y muestras públicas de respeto marcaron una jornada atravesada por el duelo colectivo y la reflexión sobre la seguridad de las infraestructuras públicas del país.

Cómo ocurrió el accidente

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron este domingo en España, en la localidad de Adamuz, Córdoba, en Andalucía, causando la muerte de al menos 39 personas y dejando 152 heridos. El accidente ocurrió cuando una de las formaciones que iba de Málaga a Madrid salió de la vía y chocó con otro tren que circulaba hacia Huelva.

Tragedia ferroviaria en españa Dos trenes de alta velocidad colisionaron cerca de Córdoba, dejando decenas de muertos y heridos graves. X: @Capitana_espana

El choque ocurrió a las 19:45 hora local. Inicialmente se reportaron 21 fallecidos, pero las autoridades confirmaron que la cifra ascendió a 39. Entre las víctimas se encontraba uno de los maquinistas, y 30 personas permanecen hospitalizadas en estado grave. En total, ambos trenes transportaban a 484 pasajeros.

El operador de infraestructuras ferroviarias español, ADIF, confirmó que un tren de la empresa Iryo descarriló, cruzó otra vía y chocó con un Alvia de RENFE que se dirigía hacia Huelva, lo que provocó su descarrilamiento. Varios vagones cayeron por un terraplén de cuatro metros de altura. El servicio de alta velocidad, se encuentra interrumpido entre Madrid y Andalucía.