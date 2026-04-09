Irán afirma que el Líbano forma "parte inseparable" del alto al fuego y advierte por "respuestas contundentes"

A pesar de haber alcanzado un acuerdo con EEUU, desde Teherán denuncian los ataques de Israel. Desde la Casa Blanca, Donald Trump había asegurado que el conflicto en Beirut es una "escaramuza separada".

Archivo. El alto al fuego en vilo mientras persisten los ataques en el Líbano.

La calma en Medio Oriente - lograda poco menos de 48 horas atrás - vuelve a tensarse y comienza a parecerse más al ojo de la tormenta que a un acuerdo duradero . En detalle, este jueves Irán advirtió que "el Líbano y todo el Eje de la Resistencia, como aliados de Irán, forman parte inseparable del alto al fuego" y advirtieron por "respuestas contundentes" en caso de que persistan los ataques.

Si bien Estados Unidos, Israel e Irán no realizaron ataques a sus territorios desde que se alcanzó el alto al fuego, la situación en el Líbano se recrudece y genera consecuencias que pueden echar por tierra el acuerdo. Ejemplo de esto es lo ocurrido durante el pasado miércoles, cuando Irán decidió nuevamente cerrar durante algunas horas el estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques de Israel al Líbano.

Las versiones del alcance del alto al fuego desde ambos lados del conflicto presentan interpretaciones opuestas. En medio de las tensiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que el Líbano y Hezbollah quedaron fuera del acuerdo de alto el fuego por dos semanas alcanzado entre Washington y Teherán: “Es una escaramuza separada”.

“Por Hezbollah. No estaban incluidos en el acuerdo. Eso también se resolverá", afirmó Trump.

En este escenario, el portavoz del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Líbano fue una pieza clave en el alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y advirtió por las consecuencias que puede generar la persistencia de los ataques contra sus aliados: "Las violaciones del alto el fuego conllevan costos explícitos y respuestas contundentes", escribió en su cuenta oficial de X.

En este sentido, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también reafirmó que los ataques israelíes contra el Líbano violan el acuerdo de alto el fuego y ratificó que que Irán no abandonará al pueblo libanés.

Los ataques de Israel al Líbano

Israel ejecutó la mayor ofensiva contra la infraestructura de Hezbollah en territorio libanés desde el comienzo de la operación “Rugido del León”, de acuerdo con el Ejército de Defensa de Israel (IDF). En apenas diez minutos y de manera simultánea en distintos puntos, las fuerzas israelíes desplegaron un ataque coordinado sobre cerca de 100 objetivos vinculados al grupo respaldado por Irán en Beirut, el valle de la Becá y el sur del país.

El recrudecimiento de las hostilidades se produjo en medio de una tregua temporal en Medio Oriente que, en sus primeras horas, ya muestra fisuras. Las autoridades libanesas denunciaron violaciones al alto el fuego y cuestionaron la interpretación israelí sobre su alcance.

Desde Beirut, el gobierno acusó a Israel de haber provocado decenas de muertos y cientos de heridos con los bombardeos más intensos desde el inicio del conflicto con Hezbollah. Según el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, dependiente del Ministerio de Salud Pública, los ataques dejaron al menos 254 muertos y 1.165 heridos.

Israel, por su parte, sostiene que el acuerdo de cese de hostilidades alcanzado entre Estados Unidos e Irán —con una duración de dos semanas— no incluye las operaciones contra Hezbollah. En esa línea, el primer ministro Benjamín Netanyahu mantiene que la ofensiva sobre el grupo continuará.

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación apuntó a estructuras clave del aparato militar de Hezbollah. Entre los blancos se incluyeron centros de inteligencia, cuarteles y nodos de mando y control utilizados para planificar ataques contra fuerzas israelíes y población civil.

También fueron alcanzadas infraestructuras vinculadas a sistemas de lanzamiento de misiles —tanto terrestres como marítimos—, responsables de ofensivas previas contra posiciones del IDF y territorio israelí.