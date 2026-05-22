Marco Rubio adelantó avances en las negociaciones con Irán pero advirtió que "no los exageraría"

Autoridades diplomáticas iraníes y paquistaníes se reunieron para discutir propuestas de cara a un posible fin a la guerra. No obstante, el funcionario dijo que "no exageraría" sobre los avances.

"Se han logrado algunos avances. No los exageraría ni los minimizaría", sostuvo el funcionario.

EEUU vio avances en medio de sus negociaciones con Irán tras el inicio de la guerra, según el secretario de Estado Marco Rubio. Mientras, se intensificaban los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución a un conflicto que lleva tres meses.

Medios iraníes informaron que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán se reunió con su homólogo paquistaní para discutir propuestas de cara a un posible fin a la guerra, mientras que Qatar envió un equipo negociador a Teherán para intentar resolver diferencias.

Aunque las diferencias entre ambas partes se redujeron, todavía existen puntos conflictivos en torno al uranio enriquecido de Irán y el control del estrecho de Ormuz , cuyo cierre desde el comienzo de la guerra desencadenó una crisis energética mundial.

" Se han logrado algunos avances. No los exageraría ni los minimizaría. Aún queda mucho por hacer. Todavía no hemos llegado a la meta. Espero que lo consigamos", sostuvo Rubio a la prensa tras una reunión de ministros de la OTAN en Suecia .

marco rubio Además, se conoció que EEUU no había pedido ayuda a la OTAN en relación con el estrecho de Ormuz pero que era necesario un plan B si Irán se negaba a reabrirlo.

El funcionario reiteró los comentarios que hizo el jueves, en los que calificó de "inaceptables" los planes de Irán para un sistema de peaje en el estrecho por donde fluye una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. "Estamos tratando con un grupo de personas muy difíciles, y si eso no cambia, el presidente dejó claro que tiene otras opciones", recalcó.

Además, se conoció que EEUU no había pedido ayuda a la OTAN en relación con el estrecho de Ormuz pero que era necesario un plan B si Irán se negaba a reabrirlo. Dos días después de presentar a los iraníes el último mensaje de EEUU en las negociaciones, el ministro del Interior paquistaní, Syed Mohsin Naqvi, mantuvo otra ronda de conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en Teherán, según informó la agencia Tasnim.

Por su parte, el equipo catarí, en coordinación con EEUU, llegó a Irán este viernes según informó Reuters. Qatar es un actor clave en la mediación entre Israel y Hamás en la guerra de Gaza y en otras áreas de tensión internacional, pero se distanció hasta ahora del conflicto actual tras ser atacado con misiles y drones iraníes.

EEUU contra iran Dos días después de presentar a los iraníes el último mensaje de EEUU en las negociaciones, el ministro del Interior paquistaní, mantuvo conversaciones en Teherán.

Avanzan tratativas en Irán mientras las negociaciones están "justo en el límite", según Donald Trump

En medio de una negociación incierta y con EEUU corriendo el eje hacia Cuba, el jefe del ejército de Pakistán llega este jueves a Teherán para avanzar con las tratativas. Mientras tanto, el presidente norteamericano, Donald Trump, señaló que las negociaciones están "justo en el límite" entre alcanzar un acuerdo o reanudar los ataques sobre la capital del país persa.

El poderoso jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, debería llegar a Irán para "continuar las conversaciones con los responsables iraníes", indicó la agencia de prensa Isna y otros medios, sin aportar más detalles.

La guerra, inicada el pasado 28 de febrero luego de bombardeos israelo-estadounidenses sobre Teherán, se mantiene desde el 8 de abril en un débil alto al fuego, que inicialmente duró dos semanas y se estiró -frágilmente- hasta ahora. En ese contexto, Trump señaló este jueves que las tratativas están "justo en el límite" entre alcanzar un acuerdo o reanudar los ataques.

Pakistán ha redoblado en los últimos días sus esfuerzos de mediación entre Teherán y Washington, con su ministro del Interior, Mohsin Naqvi, viajando dos veces a Irán para transmitir la última propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, según informó EFE.