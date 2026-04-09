Donald Trump advirtió sobre una gran escalada bélica si fracasa la paz con Irán + Seguir en









El republicano sostuvo que personal estadounidenses permanecerían en la zona para destruir a "un enemigo sustancialmente debilitado". El precio del petróleo, puesto en jaque tras el enfrentamiento, percibe subas y el estrecho de Ormuz genera dudas sobre su circulación.

Trump advirtió que "empezará el tiroteo mayor, mejor y más fuerte de lo que nadie haya visto jamás" si se quiebra la paz con Irán.

El presidente de EEUU, Donald Trump, se comprometió a mantener los recursos militares en Medio Oriente hasta que se alcance un acuerdo de paz con Irán, luego de que ambos países anunciaran la llegada de un alto el fuego. En ese sentido, advirtió de una escalada significativa de los combates si este país no cumplía los puntos acordados, mientras aumenta el precio del petróleo y el estrecho de Ormuz genera dudas sobre su circulación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El republicano sostuvo en una publicación en redes sociales que los buques, aviones y personal estadounidenses, provistos de más munición y armamento, permanecerían en la zona para destruir a "un enemigo sustancialmente debilitado", pero se mostró confiado en que se alcanzaría y se cumpliría un acuerdo duradero

"Si por cualquier motivo no fuera así, lo cual es muy improbable, entonces 'Empezará el tiroteo', mayor, mejor y más fuerte de lo que nadie haya visto jamás", expresó y añadió que, contrariamente a la "retórica falsa", Irán había acordado no desarrollar armas nucleares y reabrir el estrecho de Ormuz.

Donald Trump advierte de una gran escalada bélica si fracasa el proceso de paz con Irán En esa línea, sostuvo que "mientras tanto, nuestro gran Ejército se está rearmando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista". Aunque tanto EEUU como Irán declararon la victoria en una guerra de cinco semanas, sus principales disputas siguen sin resolverse y cada parte se mantiene firme en sus exigencias contrapuestas.

Los precios del petróleo registraron una suba este jueves ante la preocupación de los inversores por la fragilidad de la tregua y los elevados riesgos geopolíticos sobre el suministro de Medio Oriente, con dudas de que las restricciones en el estrecho de Ormuz vayan a aliviarse pronto.

Los futuros del crudo Brent avanzaban u$s1,96, o un 2,07%, hasta situarse en u$s96,71 el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate subía u$s2,6, o un 2,75%, hasta los u$s97,01 dólares el barril, citó Reuters. estrecho de ormuz La capacidad demostrada por Teherán para cortar el suministro energético muestra cómo el conflicto ya alteró la dinámica de poder. El estrecho de Ormuz y su navegación tras el alto el fuego Tras el alcance del alto el fuego, se registraron pocos signos de que el estrecho de Ormuz estuviera abierto, ya que Irán seguía afirmando su control sobre esta arteria vital por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, exigiendo peajes para el paso seguro. La capacidad recién demostrada por Teherán para cortar el suministro energético del golfo Pérsico muestra cómo el conflicto ya alteró la dinámica de poder en la región. La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán publicó el jueves un mapa en el que se muestran rutas marítimas alternativas en el estrecho de Ormuz para ayudar a los buques a evitar las minas navales, según informó la agencia de noticias semioficial iraní ISNA. Uno a uno, los 10 puntos clave del acuerdo entre EEUU e Irán para desactivar el conflicto en Medio Oriente Los detalles del entendimiento comenzaron a conocerse luego de que Trump aceptara una tregua temporal si Teherán habilita nuevamente el tránsito por el estratégico corredor marítimo. En esa línea, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó que el paso será permitido durante 14 días bajo control militar. El esquema presentado por Irán fija una hoja de ruta con condiciones concretas que buscan reordenar el escenario regional y avanzar hacia una desescalada del conflicto: Reapertura del estrecho de Ormuz bajo control militar iraní.

bajo control militar iraní. Tránsito marítimo coordinado con las fuerzas armadas de Irán.

Alto el fuego temporal por un período de dos semanas.

por un período de dos semanas. Fin de la guerra contra Irán y sus aliados.

Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales.

estadounidenses de todas las bases regionales. Levantamiento de sanciones primarias impuestas a Irán.

primarias impuestas a Irán. Eliminación de sanciones secundarias internacionales.

internacionales. Liberación de activos iraníes congelados en el exterior.

congelados en el exterior. Pago de una indemnización completa a Irán.

completa a Irán. Garantía de no nuevos ataques contra el territorio iraní.