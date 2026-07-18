Irán atacó a los estados del Golfo y Jordania tras la séptima noche consecutiva de ataques de EEUU

Territorios como Kuwait, Báhrein y Arabia Saudita activaron sus sistemas de alerta y cancelaron varios servicios. Mientras, Teherán denunció "la brutalidad del ejército" de Donald Trump.

Territorios como Kuwait, Báhrein y Arabia Saudita activaron sus sistemas de alerta y cancelaron varios servicios. Mientras, Teherán denunció "la brutalidad del ejército" de Donald Trump.

Irán lanzó una serie de ataques contra los aliados de Washington en el Golfo Pérsico y Jordania en las últimas horas, tras una séptima noche consecutiva de ataques de EEUU contra objetivos militares iraníes . Territorios como Kuwait, Báhrein y Arabia Saudita activaron sus sistemas de alerta y cancelaron varios servicios, mientras que Teherán denunció "la brutalidad del ejército" de Donald Trump .

Posteriormente, la Corporación Petrolera de Kuwait informó que una de sus instalaciones petroleras había sido alcanzada en "reiterados ataques iraníes", causando daños considerables y algunos heridos, según la agencia estatal de noticias indicó Reuters.

Las fuerzas armadas de Kuwait informaron haber interceptado misiles balísticos y drones iraníes a primera hora del sábado, además de añadir que varios bomberos y trabajadores petroleros resultaron heridos. Irán respondía a los ataques estadounidenses contra puentes y centrales eléctricas .

Además, la Guardia atacó un emplazamiento en Bahréin donde se habían concentrado aviones de combate estadounidenses en la base aérea de Sheikh Isa y un centro de datos de inteligencia, junto a dos aviones de combate estadounidenses y otras tres aeronaves en Al Azraq, Jordania . El sistema de alerta temprana de Arabia Saudita emitió avisos la madrugada del sábado instando a los residentes de Al-Kharj y Yanbu a buscar refugio.

La Guardia denunció la "brutalidad del ejército de EEUU". Comando Central de EEUU

Al-Kharj, al este de Riad, alberga una base militar con tropas estadounidenses, mientras que Yanbu, a orillas del Mar Rojo, cuenta con una importante terminal de exportación de petróleo.

"Dado que no existe ninguna institución internacional que impida la brutalidad del ejército estadounidense, no nos queda otro camino que el mandato coránico: 'Quien os ataque, atacadlo de la misma manera'", declaró la Guardia en un comunicado. Además, el Ministerio de Salud de Irán informó que 50 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en las últimas tres semanas.

EEUU atacó infraestructura clave en Irán y Teherán lanzó represalias en toda la región

La guerra entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo este viernes con una nueva ofensiva estadounidense sobre infraestructura iraní y una inmediata respuesta de Teherán contra instalaciones militares de Washington en países aliados de Medio Oriente. Mientras la tensión escala, el impacto ya comienza a sentirse sobre el comercio marítimo y el mercado energético internacional.

Durante la madrugada, fuerzas estadounidenses bombardearon cinco puentes y la estación de tren de Bandar Khamir, una ciudad portuaria ubicada en el sur de Irán. Según informó la agencia estatal IRNA, los ataques dejaron al menos siete muertos.

Un video registrado por un testigo permitió observar las consecuencias del ataque a plena luz del día. En la grabación, una persona afirma: “Así está el puente de Kahurestán ahora mismo. La situación es muy grave”, y asegura que cuatro personas murieron en ese lugar. Reuters confirmó la autenticidad de las imágenes mediante la comparación con fotografías satelitales y elementos del terreno.