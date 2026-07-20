EEUU vuelve a atacar a Irán y dos petroleros quedan inmovilizados tras sufrir explosiones

La nueva ofensiva llega tras el quiebre de la tregua acordada hace un mes. Además, recrudeció la disputa por el estrecho de Ormuz, lo que amenaza el suministro de crudo y aumenta el temor a un impacto en la economía global y en la inflación.

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán por noveno día consecutivo. Al mismo tiempo, aumentó la preocupación por la seguridad en el estrecho de Ormuz , luego de que Irán asegurara que dos petroleros explotaron y quedaron inmovilizados mientras navegaban por esa estratégica ruta.

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El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que inició "una nueva oleada de ataques" para reducir la capacidad de Irán de atacar buques comerciales que cruzan el estrecho. No brindó más detalles sobre las operaciones.

La ofensiva se produce después de la ruptura del acuerdo de alto el fuego alcanzado hace un mes. Desde entonces, Washington y Teherán retomaron los enfrentamientos y recrudeció la disputa por el control del estrecho de Ormuz, un paso por donde circula una parte importante del petróleo mundial. La situación ya genera preocupación por posibles problemas en el suministro de energía y un impacto en la economía global.

Según la agencia semioficial iraní Tasnim, durante la madrugada misiles estadounidenses alcanzaron varias ciudades del país, entre ellas Tabriz , Chabahar , Konarak , Bandar Mahshahr y Bandar Imam Jomeini .

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , aseguró que los ataques continuarán mientras Irán siga amenazando la navegación comercial. "El estrecho de Ormuz es una vía navegable internacional. Mientras Irán intente controlar ese paso y atacar a los buques, tendremos que responder ", afirmó, aunque reiteró que Washington mantiene abierta la posibilidad de una salida diplomática.

Bombardeos de EEUU contra Irán. Foto: Comando Central de EEUU

La respuesta de Irán ante los ataques de EEUU

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informó que atacó la base estadounidense de Al-Tanf, en Siria, y lanzó misiles contra aviones militares de EEUU en el aeropuerto de Áqaba, en Jordania.

Además, recordó que durante el fin de semana realizó ataques con drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait. El gobierno kuwaití, por su parte, denunció que una planta desalinizadora volvió a ser alcanzada, provocando un incendio.

Preocupación por el transporte de petróleo

La tensión también alcanzó al transporte marítimo. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que recibió un aviso sobre un buque en llamas frente a las costas de Omán, aunque todavía no pudo confirmar qué ocurrió.

Luego, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que dos petroleros explotaron y quedaron inmovilizados mientras atravesaban el estrecho de Ormuz. Teherán no informó la identidad de los buques ni si hubo víctimas.

El tránsito por el estrecho comenzó a disminuir. Según datos de LSEG, el domingo solo cuatro embarcaciones cruzaron esa ruta, la mitad que el día anterior. En paralelo, el precio internacional del petróleo subía alrededor de un 2% y superaba los u$s 90 por barril.