Irán dispuso rutas alternativas en el estrecho de Ormuz por una posible presencia de minas

La Guardia Revolucionaria dispuso un nuevo esquema para los buques que atraviesan el corredor marítimo y argumentó que la medida busca evitar incidentes en la vía habitual.

La Armada de los Guardianes de la Revolución de Irán anunció este jueves que los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz deberán circular por dos rutas alternativas, más próximas a la costa, ante la presunta presencia de minas en el corredor habitual.

La medida fue comunicada por medios iraníes a partir de un parte militar en el que se indicó que el nuevo esquema de navegación regirá hasta nuevo aviso . Según esa versión, el cambio busca reducir riesgos para las embarcaciones que transitan por uno de los pasos marítimos más sensibles del mundo para el comercio energético.

De acuerdo con el anuncio, las rutas alternativas fueron definidas en coordinación con la fuerza naval de los Guardianes de la Revolución y quedaron plasmadas en un mapa difundido junto al comunicado. El argumento oficial apunta a prevenir incidentes en la vía tradicional de paso, en un contexto de máxima tensión en la región.

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el transporte global de petróleo y gas, por lo que cualquier alteración en su operatoria suele generar inquietud en los mercados y en la seguridad marítima internacional.

El "alto al fuego por un período de dos semanas" entre Irán y EEUU parece estar en riesgo apenas unas horas después de haberse acordado. Irán acusa a Israel de haber cometido “violaciones del alto el fuego" y como respuesta, la república islámica atacó nuevamente a varios países de la región.

Por su parte, Pakistán, país mediador entre Washington y Teherán, exigió a ambas partes "moderación". El pedido se dio luego de que Israel cometería "el mayor ataque coordinado desde el inicio de la guerra ",en Líbano, e Irán lanzara su mencionada respuesta con misiles. Según el Ministerio de Salud libanés, el bombardeo israelí dejó más de 250 muertos y más de un millar de heridos.

"Se han registrado violaciones del alto el fuego en algunos puntos de la zona de conflicto, lo que socava el espíritu del proceso de paz", amplió en X el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif.

Por otro lado, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, anunció que el vicepresidente JD Vance, el enviado especial para negociaciones en el exterior Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, viajarán a Islamabad durante el fin de semana, en un importante encuentro para el futuro de un acuerdo.

El primer ministro paquistaní había declarado que el alto el fuego se aplicaría "en todas partes", incluido Líbano, pero Trump dijo que ese país quedó fuera del acuerdo "a causa de Hezbolá", según informó EFE.

Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que la invasión en el Líbano aún no terminó: "seguimos con el dedo en el gatillo. Este no es el final de la campaña, sino un paso más en el camino hacia el logro de todos nuestros objetivos", explicó.