La Fed afirma que la economía de EEUU está en "buen momento" pese a la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

Una funcionaria de la Fed añadió que aún es demasiado pronto para determinar cuánto tiempo se mantendrán elevados los precios del petróleo.

La funcionaria de la Fed añadió que aún es demasiado pronto para determinar cuánto tiempo se mantendrán elevados los precios del petróleo.

La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco , Mary Daly , declaró el miércoles que la economía estadounidense se mantiene "sólida" a pesar de la incertidumbre y la volatilidad derivadas de la guerra en Irán . Fue durante su discurso ante la Cámara de Comercio del Área de St. George en Utah.

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Allí, Daly señaló que los consumidores siguen gastando y las empresas continúan invirtiendo pero reconoció las preocupaciones sobre posibles presiones inflacionarias y la estabilidad del mercado laboral. Sin embargo, afirmó que la Fed no está observando evidencias de deterioro.

" Existe la preocupación de que esto pueda impulsar la inflación : ese es nuestro trabajo, centraremos la atención en ello. Y existe la preocupación de que quizás el mercado laboral no sea tan sólido, pero no estamos viendo eso, lo estamos viendo asentarse en un buen lugar", declaró Daly.

La funcionaria de la Fed añadió que aún es demasiado pronto para determinar cuánto tiempo se mantendrán elevados los precios del petróleo. La experta también destacó la importancia de que el banco central mantenga un enfoque constante en lugar de reaccionar a movimientos del mercado a corto plazo o a los ciclos de noticias.

"Es importante que la Fed no se mueva tanto como las noticias o los mercados" , afirmó Daly, añadiendo que "a nadie le gusta la incertidumbre o la volatilidad".

Alto el fuego en Medio Oriente

Luego de que Trump advirtiera que “toda una civilización morirá esta noche” si Irán no reabría el Estrecho de Ormuz, EE.UU. e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, generando una rápida desescalada del conflicto y estabilizando los mercados globales.

Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, confirmó la aceptación de los términos y que Teherán cesaría los contraataques.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que invitó a delegaciones de Irán y de EE.UU. a reunirse en Islamabad el viernes para lo que sería la primera negociación oficial de paz desde el inicio de la guerra, y que el presidente iraní confirmó su asistencia.

Trump también escribió que EE.UU. está muy avanzado en un acuerdo de paz definitivo con Irán, anticipando un posible fin de la guerra, el cual será negociado en las próximas dos semanas.