El "alto al fuego" entre Irán y EEUU tambalea luego de nuevos ataques de Israel y la República Islámica

La Republica Islámica exigió en el acuerdo que no se ataque a sus aliados en la región, y Hezbolá sufrió el mayor bombardeo en seis semanas por parte de israel. El estrecho de Ormuz permanece abierto aunque peligra su libre circulación.

El "alto al fuego anunciado por Trump ayer por la tarde, parece en riesgo tras ataques de Israel en el Libano.

El "alto al fuego por un período de dos semanas" entre Irán y EEUU parece estar en riesgo apenas unas horas después de haberse acordado. Irán acusa a Israel de haber cometido “violaciones del alto el fuego" y como respuesta, la república islámica atacó nuevamente a varios países de la región.

Por su parte, Pakistán, país mediador entre Washington y Teherán, exigió a ambas partes "moderación". El pedido se dio luego de que Israel cometería " el mayor ataque coordinado desde el inicio de la guerra ",en Líbano, e Irán lanzara su mencionada respuesta con misiles. Según el Ministerio de Salud libanés, el bombardeo israelí dejó más de 250 muertos y más de un millar de heridos.

" Se han registrado violaciones del alto el fuego en algunos puntos de la zona de conflicto, lo que socava el espíritu del proceso de paz" , amplió en X el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif.

Por otro lado, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, anunció que el vicepresidente JD Vance, el enviado especial para negociaciones en el exterior Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, viajarán a Islamabad durante el fin de semana, en un importante encuentro para el futuro de un acuerdo.

El primer ministro paquistaní había declarado que el alto el fuego se aplicaría "en todas partes", incluido Líbano, pero Trump dijo que ese país quedó fuera del acuerdo "a causa de Hezbolá", según informó EFE.

Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que la invasión en el Líbano aún no terminó: "seguimos con el dedo en el gatillo. Este no es el final de la campaña, sino un paso más en el camino hacia el logro de todos nuestros objetivos", explicó.

Luego del alto al fuego, los rendimientos de bonos de EEUU caen por apuestas renovadas de recorte de tasas de la Fed

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se desploma el miércoles, después de que el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán desencadenó un repunte de alivio en todas las clases de activos. Mientras tanto, la caída en picado de los precios del crudo reaviva la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés este año.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acordó el martes un alto el fuego con Irán mediado por Pakistán, apenas dos horas antes de que venciera el plazo que había fijado para que los iraníes reabrieran el estratégico estrecho de Ormuz si no querían enfrentarse a ataques contra su infraestructura civil.

El respiro podría conducir a la reactivación de esta vía navegable estratégica, por la que suele transitar alrededor del 20% del petróleo y el gas mundial, al tiempo que provocó que los precios del crudo cayeran por debajo de los u$s100 por barril y desencadenó un fuerte repunte en los mercados bursátiles.