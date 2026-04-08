El vicepresidente de EEUU dice que hubo un "malentendido" en el acuerdo con Irán + Seguir en









J.D. Vance explicó que "los iraníes pensaban que el alto el fuego incluía el Líbano, pero no es así", luego del bombardeo israelí al sur del país.

En medio de un débil "alto al fuego" el vicepresidente de EEUU se desligó de los ataques de Israel en el Líbano.

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, aseguró este miércoles que el acuerdo de "alto al fuego" incluye exclusivamente a EEUU e Irán. La aclaración del vicemandatario es a raíz de que Israel lanzó por la mañana su "mayor ataque coordinado", dejando al menos 254 muertos y 1.165 heridos. Irán tomó estos bombardeos como “violaciones del alto el fuego".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Los iraníes pensaban que el alto el fuego incluía el Líbano, pero no es así. Los israelíes se han ofrecido a actuar con moderación en el Líbano y están tratando de allanar el camino para que las negociaciones con Irán sean un éxito", dijo Vance a la prensa.

El vicepresidente agregó que entiende que es "un malentendido legítimo". "Ni nosotros ni los israelíes dijimos que el Líbano fuera a formar parte del alto al fuego", reiteró. Al mismo tiempo que remarcó que "si Irán quiere que las negociaciones fracasen por culpa del Líbano, en última instancia es su decisión", sin embargo, Vance advirtió nuevamente a la República Islámica, alegando que si "rompe el acuerdo, sufrirá graves consecuencias".

Uno a uno: los 10 puntos del acuerdo que publicó Irán El esquema presentado por Irán fija una hoja de ruta con condiciones concretas que buscan reordenar el escenario regional. Desde EEUU, plantean que el acuerdo a continuación no es el que recibió la Casa Blamca.

Reapertura del estrecho de Ormuz bajo control militar iraní.

bajo control militar iraní. Tránsito marítimo coordinado con las fuerzas armadas de Irán.

Alto el fuego temporal por un período de dos semanas.

por un período de dos semanas. Fin de la guerra contra Irán y sus aliados.

Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales.

estadounidenses de todas las bases regionales. Levantamiento de sanciones primarias impuestas a Irán.

primarias impuestas a Irán. Eliminación de sanciones secundarias internacionales.

internacionales. Liberación de activos iraníes congelados en el exterior.

congelados en el exterior. Pago de una indemnización completa a Irán.

completa a Irán. Garantía de no nuevos ataques contra el territorio iraní. El "alto al fuego" entre Irán y EEUU tambalea luego de nuevos ataques de Israel y la República Islámica El "alto al fuego por un período de dos semanas" entre Irán y EEUU parece estar en riesgo apenas unas horas después de haberse acordado. Irán acusa a Israel de haber cometido “violaciones del alto el fuego" y como respuesta, la república islámica atacó nuevamente a varios países de la región.

Por su parte, Pakistán, país mediador entre Washington y Teherán, exigió a ambas partes "moderación". El pedido se dio luego de que Israel cometería "el mayor ataque coordinado desde el inicio de la guerra", en Líbano, e Irán lanzara su mencionada respuesta con misiles.