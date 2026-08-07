Donald Trump admitió limitaciones en el armamento de EEUU pero aseguró que mantiene su ventaja frente a Irán

El mandatario estadounidense reconoció que cuenta con recursos acotados en algunas municiones. Según explicó, el nivel de abastecimiento varía según el tipo de arma.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses disponen de recursos suficientes para sostener las operaciones militares contra Irán , aunque reconoció que existen algunos tipos de municiones cuya disponibilidad es más acotada. Aun así, remarcó que el país conserva una posición estratégica favorable en el conflicto.

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Durante un intercambio con periodistas en la Casa Blanca , el mandatario explicó que el nivel de abastecimiento varía según el tipo de armamento y sostuvo que el gobierno estadounidense trabaja para reforzar la capacidad de producción de la industria de defensa.

Al ser consultado sobre el estado de los arsenales y la necesidad de incrementar los recursos destinados al Departamento de Defensa , Trump aseguró que la disponibilidad depende del sistema de armas.

“Tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado . En otros casos, la situación es un poco más ajustada”, afirmó el mandatario.

En ese sentido, explicó que Estados Unidos cuenta con abundantes existencias de determinados proyectiles y sistemas ofensivos, aunque admitió que otros equipos requieren ampliar la capacidad industrial para responder al ritmo que impone el conflicto.

“Tenemos ciertos tipos de municiones que puede que no sean tan precisas”, señaló. Sin embargo, insistió en que “Estamos en una excelente posición” desde el punto de vista militar.

Más producción de misiles y sistemas de defensa en EEUU

El jefe de la Casa Blanca indicó además que las empresas del sector incrementan la fabricación de armamento, con especial foco en los misiles Tomahawk y los sistemas antiaéreos Patriot, considerados piezas fundamentales del arsenal estadounidense.

Según explicó, la industria de defensa amplía su infraestructura para garantizar el abastecimiento futuro. “Estamos construyendo más plantas de producción”, sostuvo al referirse a las nuevas instalaciones destinadas a fabricar este tipo de equipamiento.

Las declaraciones llegaron luego de que trascendieran versiones sobre posibles diferencias dentro del Gobierno respecto del nivel de reservas disponibles para las operaciones en Medio Oriente. Frente a esas especulaciones, la Casa Blanca descartó una crisis de abastecimiento y defendió la capacidad del Pentágono para sostener sus compromisos militares.

En paralelo, Trump expresó optimismo respecto de la evolución de la guerra y consideró que Irán tendría dificultades para prolongar las hostilidades durante mucho tiempo.

“Creo que va a terminar bastante pronto. No creo que puedan continuar mucho más tiempo”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de una resolución del conflicto.

Aunque evitó fijar un cronograma o detallar las condiciones para un eventual acuerdo, confirmó que Estados Unidos participa en conversaciones orientadas a alcanzar una salida diplomática.

El estrecho de Ormuz como eje de las negociaciones

Uno de los principales temas de esas gestiones es la situación del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio internacional de petróleo y gas, que permanece bajo fuertes tensiones desde el inicio de la guerra.

El mandatario aseguró que mantiene un rol activo en esas negociaciones y se mostró confiado en una pronta normalización del tránsito marítimo. “Estoy implicado en la negociación”, dijo desde el Despacho Oval, antes de agregar que “Podría ocurrir pronto”.

Mientras tanto, Irán informó que avanza en mecanismos alternativos para garantizar la circulación marítima con apoyo de Omán, país que comparte costas con ese corredor estratégico.

Sin embargo, la reapertura plena del paso dependerá de los acuerdos que alcancen las partes involucradas y de las decisiones que adopte Estados Unidos.

En ese escenario, Trump reiteró que Washington cuenta con los recursos necesarios para sostener la campaña militar, aunque insistió en que su objetivo continúa siendo alcanzar una solución que permita poner fin al conflicto en el corto plazo.