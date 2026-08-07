Arabia Saudita, Turquía y Pakistán sellan un pacto de defensa en plena escalada del conflicto en Medio Oriente + Agregar ámbito en









El acuerdo - bautizado "La Meca" - une a los aliados musulmanes sunitas de Estados Unidos. Desde hace meses, el conflicto en Irán quebró sus fronteras los bombardeos se extendieron a diversos países de la región.

El pacto fue firmado en medio de una crisis de paz sostenida a raíz del conflicto entre Irán, EEUU e Israel. Presidencia Turquía

Arabia Saudita, Pakistán y Turquía sellaron este viernes en La Meca un acuerdo de defensa conjunta que incorpora una cláusula de asistencia mutua frente a agresiones armadas. El documento surge en medio la nueva escalada regional a raíz del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

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El pacto une a tres aliados sunitas de Washington que enfrentan un escenario de creciente inestabilidad. Desde hace varios meses que el conflicto quebró las fronteras de Irán y está marcado por los ataques de Teherán y sus aliados contra países del Golfo, además de las constantes interrupciones en el tránsito energético a través del estrecho de Ormuz.

El texto - bautizado como el "Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca" - busca fortalecer la capacidad de disuasión colectiva y establece que un ataque armado contra cualquiera de los tres países será considerado un ataque contra todos. Si bien no detalla los compromisos específicos asumidos por cada parte, si señala que el objetivo es reforzar la seguridad colectiva y contribuir a la paz, la estabilidad y la seguridad tanto en la región como fuera de ella.

Según consignó Reuters, un funcionario turco precisó que "el pacto incluye una cláusula de defensa colectiva. Es de carácter puramente defensivo y solo promete apoyo mutuo en materia de defensa". También aseguró que el acuerdo no está dirigido contra ningún país en particular, permanece abierto a futuras incorporaciones y no reemplaza otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes.

El presidente turco Tayyip Erdogan y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, antes de la esperada firma del acuerdo de defensa. Presidencia Turquía El pacto en medio de la crisis en Medio Oriente Al momento de la firma del acuerdo, Arabia Saudita enfrenta ataques de Irán y de grupos aliados como los hutíes de Yemen y milicias chiitas de Irak, en el marco del conflicto iniciado el 28 de febrero tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel. La guerra también afectó la seguridad de otros países del Golfo y alteró el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que antes del conflicto circulaba cerca de una quinta parte del suministro energético mundial.

El conflicto entre EEUU e Irán eleva la tensión en el resto de la región. La dimensión estratégica de la alianza también está respaldada por el peso militar y geopolítico de sus integrantes. Turquía posee el segundo ejército más grande de la OTAN; Arabia Saudita es el principal actor político y económico del Golfo y uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo; mientras que Pakistán es el único país de mayoría musulmana con armamento nuclear. Antes de la firma del acuerdo, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, acompañado por el jefe del Ejército, Asim Munir, realizó la peregrinación de la Umrah en La Meca, donde luego se reunió con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Un tratado que nace de una colaboración preexistente Bajo la lupa, el nuevo tratado formaliza en realidad una relación militar que los tres países vienen desarrollando desde hace años. Al repasar la historia reciente de las relaciones entre los firmantes, surge que Pakistán brindó entrenamiento y asistencia técnica a las fuerzas sauditas durante décadas. Por su parte, Turquía y Pakistán mantienen programas conjuntos de cooperación que incluyen intercambio de buques de guerra y aviones de entrenamiento. En 2023, además, Arabia Saudita acordó la compra de drones turcos, en lo que Ankara calificó entonces como su mayor contrato de exportación en materia de defensa. Según informó la agencia Reuters, Pakistán también desplegó en Arabia Saudita unos 8.000 soldados, además de aviones de combate, drones y sistemas de defensa aérea. Paralelamente, también inició conversaciones con Kuwait para ampliar esa cooperación a cambio de inversiones y acuerdos energéticos.