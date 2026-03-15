Irán lanza por primera vez el misil balístico Sejil en un ataque directo contra Israel

Se trata de un arma de un alcance operativo de 2.000 kilómetros, con una longitud de 20 metros y un peso de 23 toneladas.

El debut operativo del misil "Sejil" marca un hito en el arsenal estratégico iraní tras el reciente anuncio de la Guardia Revolucionaria de Irán ( IRGC ) sobre ataques a Israel . Este proyectil de 23 toneladas y 20 metros de longitud es un activo crítico para Teherán, ya que su alcance de 2,000 kilómetros y su propulsión por combustible sólido facilitan despliegues rápidos desde unidades móviles , una ventaja técnica que no se veía en acción real desde sus pruebas en 2009.

Agencia Noticias Argentinas confirmaron que el lanzamiento del "Sejil" formó parte de una masiva 54.ª oleada de ataques . En esta operación, Teherán también desplegó misiles "Khorramshahr" (con ojivas de 2 toneladas), además de los modelos "Kheibar Shekan" , "Qadr" y "Emad" . La ofensiva, que golpeó con precisión centros de control aéreo, fábricas de armamento y bases militares, marca un incremento sin precedentes en la potencia de fuego utilizada contra Israel.

Previa a la incursión del misil "Sejil", la IRGC ya había lanzado una ofensiva compuesta por diez misiles y aeronaves no tripuladas dirigida a centros de mando de EEUU . Esta serie de ataques estratégicos extendió su alcance hasta los Emiratos Árabes Unidos , afectando infraestructura crítica y marcando una fase de hostilidades de alcance regional .

Desde la administración israelí, el canciller Gideon Sa'ar aseguró que la contraofensiva persistirá hasta eliminar las "amenazas existenciales" del arsenal de Teherán. La capacidad del misil "Sejil" para portar ojivas de entre 500 y 1.000 kilos llevó a los sistemas de defensa aérea a una alerta máxima, debido a su letalidad y despliegue inmediato.

En respuesta, Israel ya planea incursiones en el oeste iraní para destruir estas plataformas , marcando una fase de confrontación técnica y militar sin precedentes.

Qué es el misil Sejil: el proyectil de largo alcance de Irán que preocupa por su poder y alcance

El misil Sejil es uno de los sistemas balísticos más avanzados del arsenal de Irán y forma parte de su nueva generación de armamento de largo alcance. Se trata de un proyectil diseñado para atacar objetivos a gran distancia dentro de la región de Medio Oriente, incluido el territorio de Israel.

MISIL SEIJ

Este misil utiliza combustible sólido, una tecnología que permite realizar lanzamientos con mayor rapidez que los sistemas que requieren combustible líquido y largos preparativos. Según estimaciones militares, el Sejil puede alcanzar hasta 2.000 kilómetros de distancia, lo que le permite cubrir gran parte del mapa regional. Además, mide entre 18 y 20 metros de largo, pesa más de 23 toneladas y tiene capacidad para transportar una ojiva de entre 500 y 1.000 kilos.

El proyectil también cuenta con dos etapas de propulsión sólida y puede ser disparado desde plataformas móviles, una característica que complica su detección antes del lanzamiento. Analistas militares sostienen que estas capacidades aumentan el poder disuasivo de Irán y explican por qué el Sejil es considerado una de las armas estratégicas más relevantes dentro del programa de misiles del país.