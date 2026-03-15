La Guardia Revolucionaria de Irán juró "perseguir y matar" a Benjamin Netanyahu + Seguir en









En respuesta a las más de 400 oleadas de bombardeos ejecutadas por Israel, el régimen de Teherán emitió una amenaza de muerte directa contra el primer ministro israelí.

Teherán juró venganza contra Netanyahu mientras Israel escala su ofensiva con ataques a gran escala en el oeste de Irán.

La tensión en el frente iraní alcanzó un nuevo máximo este domingo cuando la Guardia Revolucionaria juró "perseguir y matar" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Esto ocurre mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una serie de ataques masivos dirigidos a la infraestructura en el oeste de Irán, en el decimosexto día del conflicto que enfrenta a la república islámica con EEUU e Israel.

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“Si este criminal y asesino de niños sigue con vida, lo vamos a perseguir y matar con toda nuestra fuerza”, expresó la fuerza de élite a través de su página web Sepah News.

Según reportes oficiales, las FDI ejecutaron ataques estratégicos en territorio iraní. De esta manera, se suman más de 400 oleadas de bombardeos desde que comenzaron las operaciones conjuntas con el país norteamericano el 28 de febrero.

Este sábado, la aviación israelí golpeó más de 200 objetivos vinculados al régimen iraní. Según fuentes oficiales, la ofensiva destruyó decenas de lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa y depósitos de armamento

Líbano confirma 826 fallecidos y más de 2,000 heridos por la ofensiva de Israel Desde que comenzó la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, el balance de víctimas en Líbano escaló a 826 muertos y 2.009 heridos. Tan solo en las últimas 24 horas, la violencia se intensificó con 76 nuevos heridos registrados desde la tarde de este viernes, elevando la cifra total de afectados en diversos puntos del país.

En cuanto, según información del Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública, hay 106 niños fallecidos, mientras que los heridos incluyen también a 327 menores. El balance de víctimas en el sector salud se elevó a 31 fallecidos y 51 heridos tras el bombardeo de anoche contra un centro médico en Burj Qalaouiya.