EEUU ofrece u$s15 millones por información sobre las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

La administración estadounidense busca identificar empresas fachada y operaciones comerciales usadas para financiar al aparato militar de Teherán.

EEUU volvió a aumentar la presión económica sobre redes vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán.

El gobierno de Estados Unidos ofreció este jueves una recompensa de hasta u$s15 millones por información que permita desarticular los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán , en una nueva ofensiva económica contra Teherán y sus redes de financiamiento.

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La medida fue anunciada por el Departamento de Estado , que busca obtener datos sobre esquemas de financiamiento, empresas fachada y operaciones comerciales utilizadas para sostener actividades vinculadas al régimen iraní.

Al mismo tiempo, Washington impuso nuevas sanciones contra una red de compañías y personas señaladas por su presunta participación en ventas de petróleo vinculadas al aparato militar iraní.

Según Estados Unidos, los ingresos provenientes de esas operaciones petroleras son utilizados por el régimen iraní para financiar la reconstrucción de sus fuerzas armadas y sostener actividades que representan una amenaza para Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente .

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración estadounidense continuará elevando la presión económica sobre las exportaciones petroleras iraníes para impedir que Irán obtenga recursos destinados a fortalecer su capacidad militar.

Las sanciones fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 13224, utilizada por Estados Unidos para medidas vinculadas al combate del terrorismo. En el comunicado no se detallaron los nombres de las entidades o personas alcanzadas por las nuevas restricciones.

Sanciones contra redes financieras y petroleras

Desde febrero, el Departamento del Tesoro intensificó su campaña de presión contra Teherán con sucesivas rondas de sanciones dirigidas a redes financieras encubiertas, empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria y buques señalados por transportar petróleo iraní.

Entre febrero y mayo, Washington sancionó a más de 30 individuos, entidades y embarcaciones acusados de facilitar exportaciones ilícitas de crudo y apoyar programas de misiles y drones iraníes.

Solo en abril, la administración de Donald Trump impuso restricciones a 35 personas y compañías señaladas por integrar un sistema bancario paralelo utilizado para mover miles de millones de dólares derivados de ventas petroleras.