Temor en una misteriosa isla por "miles" de temblores que podrían provocar una erupción volcánica

"Es un enigma, un misterio", dijo el sismólogo Joao Fontiela, explicando que los temblores múltiples eran comunes en otras islas de las Azores pero no en Sao Jorge. "Todavía no he encontrado una respuesta clara".

"Pasar de un número muy pequeño de terremotos a miles es extraordinario", dijo.

La alerta volcánica está en el nivel 4, lo que significa que hay una "posibilidad real" de que el volcán entre en erupción. Pero cuándo, en qué parte de la isla y si realmente ocurrirá son preguntas que siguen sin respuesta, dijo Fontiela.

Hasta ahora, todos los terremotos registrados han sido de origen tectónico y no volcánico, alcanzando una magnitud de hasta 3,8. Si se convierten en volcánicos, significa que el magma está en movimiento.

El número de terremotos diarios ha disminuido en los últimos días, pero los expertos no están seguros de que esa tendencia se mantenga.

Ya se han detectado deformaciones del terreno, lo que es inusual dado el origen tectónico de los temblores y su baja magnitud, dijo Fontiela.

Según Fontiela, la falta de estudios previos sobre Sao Jorge está dificultando la comprensión del fenómeno.

El geólogo José Madeira dijo que no estaba claro qué tipo de erupción podría tener lugar, y añadió que los anteriores eventos sísmicos en Sao Jorge en 1580 y 1808 estuvieron marcados por flujos piroclásticos mortales.

Los vulcanólogos también vigilan los gases del suelo y la profundidad de los terremotos.

Los terremotos de Sao Jorge se producen a una profundidad media de entre 8 y 12 kilómetros. Si un número significativo empieza a producirse más cerca de la superficie, podría indicar una erupción inminente, dijo Madeira.

Las autoridades han advertido que la situación podría prolongarse durante un tiempo indeterminado.