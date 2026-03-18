Israel afirma haber asesinado al ministro de inteligencia iraní, en otro duro golpe al régimen de Mojtaba Jameneí

La muerte de Esmail Jatib, aún no confirmada por Teherán, se suma a otros duros golpes dado al círculo de seguridad del ayatolá en las últimas 36 horas.

Israel afirmó el miércoles que mató al ministro de Inteligencia de Irán , Esmail Jatib , en un ataque perpetrado en Teherán la noche del martes.

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El anuncio lo realizó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz , durante una evaluación del avance de la guerra en la que informó que el primer ministro, Benjamín Netanyahu , decidió agilizar los ataques a otros altos miembros del régimen iraní.

"Se esperan importantes sorpresas en todos los frentes durante el día, lo que intensificará la guerra que libramos contra Irán y Hezbolá ", agregó Katz desde el Cuartel General de Defensa en Tel Aviv.

"La intensidad de los ataques en Irán está aumentando: nos encontramos en la fase decisiva. La política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán goza de inmunidad y todos son objetivo", subrayó.

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Por su parte, las FDI informaron a última hora del martes la muerte del comandante de Hamás, Yahya Abu Labda, en Gaza, quien trabajaba en el "proyecto de misiles de precisión" de la milicia palestina.

Según el ejército israelí, Abu Labda era responsable de "la adquisición y el transporte de equipo militar y armamento" para el brazo militar de Hamás, informó Ansa.

"Abu Labda dirigió y facilitó el traslado de decenas de toneladas de materia prima para la producción de cohetes y componentes electrónicos avanzados para apoyar a Hamás", declararon las FDI.

El Ejército también anunció que el martes por la noche atacaron instalaciones en Beirut pertenecientes a la Asociación Al-Quard al-Hasan, el brazo financiero de Hezbolá. "Esta organización se utiliza para financiar el rearme militar, apoyar los pagos a militantes y promover actividades terroristas", afirmó la FDI.

La Fuerza Aérea y la Armada israelíes también atacaron centros de mando de la División Imam Husein en el sur del Líbano. La Armada también atacó a militantes de Hezbolá en Beirut.

Antes de los ataques, las FDI declararon que se tomaron medidas para reducir el riesgo de daños a la población civil, incluyendo el uso de sistemas de alerta temprana, munición de precisión y vigilancia aérea.