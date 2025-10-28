Israel ataca nuevamente Gaza y deja al menos 15 muertos; Hamas anuncia que retrasará la entrega de rehenes







Luego de la indicación del primer ministro israelí, las FDI incursionaron nuevamente en la franja, en la que desde el acuerdo organizado por Donald Trump, murieron 65 civiles y dos soldados israelíes.

Desde el 10 de octubre murieron 65 civiles palestinos y 2 soldados israelíes, en un alto al fuego que se sostiene debilmente. CNN

Al menos 15 personas han muerto en los ataques israelíes que tuvieron lugar este martes por la tarde en la Franja de Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu informó que ha ordenado a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) llevar a cabo "ataques contundentes", en la mañana de este martes. Los ataques que mencionó Netanyahu van dirigidos a la franja de Gaza, por lo que Hamás respondió que retrasaría la entrega de los restos de un rehén, en una nueva prueba para el frágil alto al fuego mediado por EEUU.

La orden de Netanyahu llegó tras una jornada marcada por la tensión. Horas antes, un funcionario israelí había informado que Hamás abrió fuego contra tropas del FDI en el sur de Gaza, mientras que el grupo palestino había entregado partes de cuerpos que, según Israel, corresponden a restos parciales de un rehén recuperado previamente durante el conflicto.

El primer ministro calificó esa devolución como “clara violación” al acuerdo de alto al fuego, que exige la entrega inmediata de todos los rehenes retenidos en Gaza. En medio de ese clima de desconfianza, fuentes militares confirmaron que las FDI fueron atacadas nuevamente este martes en la ciudad de Rafah, al sur del enclave, y respondieron al fuego. El episodio, según reconocen funcionarios en Jerusalén, vuelve a poner en duda la estabilidad del cese temporal de hostilidades impulsado por EEUU.

Un alto al fuego dudoso Franja de Gaza Desde el inicio de la tregua, el pasado 10 de octubre, el alto al fuego se ha roto varias veces, tanto por parte de Israel como de Hamas.

El 19 de octubre, Israel informó que dos de sus soldados murieron por disparos de Hamas. Como respuesta, las FDI lanzaron una serie de bombardeos que, según autoridades sanitarias locales, dejaron más de 40 palestinos muertos. Durante el fin de semana, un nuevo ataque aéreo israelí apuntó a presuntos miembros de la organización a cargo de controlar Gaza, que, según el gobierno, preparaban una ofensiva inminente, dejando varios heridos.

Ahora, al menos 15 personas han muerto en los ataques israelíes que han tenido lugar este martes por la tarde en la Franja de Gaza. Por otro lado, aún permanecen 13 cuerpos de rehenes en Gaza. Hamás había anunciado también este martes la recuperación del cuerpo de uno de ellos, pero tras el anuncio de Israel sobre nuevos ataques en la franja, Hamas comunicó que retrasaría la entrega, una decisión que vuelve a tensar los esfuerzos diplomáticos y deja en suspenso cualquier avance en el frágil alto al fuego.