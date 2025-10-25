Marco Rubio aseguró que EEUU no descansará hasta que Hamás devuelva los restos de todos los rehenes asesinados en Gaza

Lo dijo reunido con familiares de 13 rehenes cuyos restos aún no se entregaron. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos pidió la devolución de los restos y que "trece familias necesitan cerrar este capítulo".

El secretario de Estado de EEUU , Marco Rubio , prometió este sábado que los restos de todos los rehenes de Hamás fallecidos en cautiverio en Gaza regresarán a Israel . Fue en contexto de una reunión con familiares de dos soldados cuyos cuerpos aún permanecen en la Franja.

“No olvidaremos las vidas de los rehenes de Hamas que murieron en cautiverio”, dijo Rubio en un mensaje en la red social X. Allí aclaró que hoy se reunió "con las familias de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra" y que "no descansaremos hasta que sus restos -y los de todos- sean devueltos”, agregó.

Por su lado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos , la principal organización de allegados de los rehenes, dio las gracias a Rubio por sus declaraciones de Rubio.

Chen, un sargento con doble nacionalidad israelí-estadounidense de 19 años de edad, murió en el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. Por su parte, Neutra, también israelí-estadounidense, era un soldado voluntario de 21 años y murió el mismo día del ataque que provocó la posterior guerra en Gaza.

Bajo el alto el fuego entre Israel y Hamas, promovido por EEUU, el grupo entregó a los 20 rehenes vivos que mantenía secuestrados desde el ataque a la par de los restos de 15 rehenes muertos en cautiverio, mientras que los cuerpos de otros 13 aún permanecen en Gaza.

Hamás alega que tiene dificultades logísticas para encontrar los cadáveres del resto entre las ruinas de Gaza. A cambio de los rehenes devueltos, Israel liberó a cerca de 2.000 prisioneros, en su mayoría palestinos, junto con los restos de decenas de palestinos fallecidos que estaban en territorio israelí.

Rubio subrayó este viernes desde el nuevo Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, que Hamás no tendrá ninguna implicación ni gobernará en un futuro la Franja de Gaza.

Y agregó: “El mundo necesita entender que al otro lado de esa línea amarilla (la zona donde se ha retirado el Ejército dentro de Gaza) todavía hay un grupo terrorista armado al que hemos visto actuar contra su propia población”.

Gaza está sepultada bajo 61 millones de toneladas de escombros, alertó la ONU

Gaza está sepultada bajo más de 61 millones de toneladas de escombros tras dos años de guerra. Así, tres cuartas partes de los edificios quedaron destruidos, de acuerdo con datos relevados de la Organización de Naciones Unidas (ONU)

La información fue analizada por AFP. El alto el fuego entre Hamás e Israel, que entró en vigor el 10 de octubre bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, abre el camino a la reconstrucción del territorio devastado.

A fecha de 8 de julio de 2025, el ejército israelí había dañado cerca de 193.000 edificios en el densamente poblado territorio, es decir el 78% de las estructuras existentes antes de que comenzara el conflicto el 7 de octubre de 2023, según el análisis satelital del programa UNOSAT de las Naciones Unidas.