Israel intensifica bombardeos en Beirut e Irán amenaza: "La sangre de los mártires será vengada"

Bombardeos en Beirut, misiles sobre Israel y una amenaza directa de Teherán profundizan la escalada y elevan el riesgo de un conflicto regional mayor.

Las explosiones se extendieron durante horas y sacudieron la capital.

Israel intensificó los bombardeos sobre Beirut , mientras que Irán lanzó misiles contra Tel Aviv y prometió venganza por la muerte de Alí Larijani , en una escalada que dejó decenas de víctimas y profundizó la guerra en Medio Oriente , sin señales de una desescalada en el corto plazo.

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Los ataques aéreos israelíes golpearon con fuerza el centro de Beirut durante la madrugada del miércoles, provocando al menos 10 muertos y 27 heridos , según el Ministerio de Sanidad libanés. Uno de los bombardeos destruyó un edificio de diez pisos en una zona cercana al centro y a la sede del Gobierno.

Las explosiones se extendieron durante horas, iluminando el cielo en los distritos del sur, áreas bajo influencia de Hezbolá. En total, el centro de la capital fue alcanzado por cuatro ataques en un lapso de ocho horas , en barrios históricamente mixtos donde conviven distintas comunidades, pero con fuerte presencia del grupo respaldado por Irán.

Un edificio de diez plantas quedó destruido tras uno de los ataques

El ejército israelí aseguró haber completado una serie de operaciones nocturnas contra infraestructuras de Hezbolá , incluyendo activos de la institución financiera Al-Qard Al-Hassan . Además, indicó que fuerzas navales atacaron a milicianos en la ciudad, aunque no detalló ubicaciones específicas.

La ofensiva se produjo tras una jornada de intensos ataques por parte de Hezbolá, que el martes lanzó “grandes salvas de cohetes” , drones y fuego de artillería contra territorio israelí. Según fuentes de seguridad libanesas, el bombardeo inicial incluyó cerca de 100 cohetes.

israel ataques beirut Las explosiones se extendieron durante horas y sacudieron la capital X: @bielferrigno

Irán promete venganza por la muerte de Alí Larijani

El jefe del ejército iraní, Amir Hatami, lanzó una amenaza directa tras la muerte de Alí Larijani en Teherán. “La sangre pura de (Larijani) y de los demás mártires queridos será vengada”, afirmó en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

En la misma línea, los Guardianes de la Revolución confirmaron que los ataques con misiles contra el centro de Israel fueron ejecutados “en venganza por la sangre del mártir Ali Larijani y sus compañeros”.

alí larijani Teherán promete venganza por la muerte de Alí Larijani en un bombardeo israelí IMAGO

La muerte de Larijani, quien se desempeñaba como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, marca uno de los golpes más duros contra la estructura de poder iraní desde el inicio del conflicto. En el mismo ataque también murieron su hijo y su adjunto.

Mientras tanto, el nuevo líder supremo iraní, Mojtabá Jameneí, rechazó cualquier posibilidad de negociación. Según un alto funcionario, sostuvo que no es “el momento adecuado para la paz” hasta que Estados Unidos e Israel “se pongan de rodillas, acepten la derrota y paguen una indemnización”.

La sucesión de ataques, represalias y amenazas confirma que la guerra en la región no solo continúa, sino que se amplía, con múltiples frentes activos y un creciente riesgo de una confrontación aún mayor.

Irán ejectua ataques en Tel Aviv, luego de jurar venganza

En paralelo, Irán lanzó misiles con ojivas de racimo contra Tel Aviv durante la noche del martes, en lo que describió como una represalia por el asesinato del jefe de seguridad Alí Larijani en un ataque israelí.

El impacto dejó dos muertos en una zona cercana a la ciudad densamente poblada y elevó a al menos 14 el total de víctimas mortales en Israel desde el inicio de la guerra. De acuerdo con la televisión estatal iraní, se utilizaron misiles Khorramshahr 4 y Qadr, ambos con capacidad de portar múltiples explosivos.

ssstwitter.com_1773831471537 Misiles iraníes impactaron en Tel Aviv durante un ataque nocturno

Israel denunció que este tipo de armamento, que se dispersa en el aire en múltiples submuniciones, dificulta la intercepción y aumenta el riesgo para la población civil.

En medio de la escalada, el Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió que un proyectil impactó cerca de la central nuclear de Bushehr en Irán, aunque sin causar daños ni heridos, y reiteró su llamado a la moderación para evitar un accidente nuclear.