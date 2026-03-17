Misterio por el paradero de Mojtaba Jameneí: aseguran que el nuevo líder supremo fue trasladado de urgencia a Rusia + Seguir en









Un medio kuwaití asegura que Mojtaba Jameneí fue operado en Rusia tras resultar herido en un ataque. Crecen las dudas sobre su paradero.

Crece el misterio sobre el paradero de Mojtaba Jameneí. EFE

Mojtaba Jameneí fue trasladado de urgencia a Moscú tras resultar herido luego de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. El lider supremo, permanece internado bajo estrictas medidas de seguridad, según reportes de un medio kuwaití, que alimentan la incertidumbre sobre el paradero del sucesor de Alí en plena guerra.

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De acuerdo con el diario Al-Jarida, una fuente de alto rango cercana al dirigente indicó que el traslado se realizó en un avión ruso en el marco de un operativo reservado. Tras su llegada a la capital rusa habría sido sometido a una intervención quirúrgica que resultó exitosa y actualmente continúa su recuperación en un hospital privado ubicado dentro de un complejo presidencial.

El objetivo del operativo, según la misma fuente, fue resguardar su identidad y evitar filtraciones sobre su ubicación. En ese contexto, se sostiene que la decisión habría sido impulsada por el presidente ruso, Vladimir Putin, quien le habría propuesto a su par iraní, Masoud Pezeshkian, trasladarlo a Moscú para garantizar su atención médica en un entorno seguro.

mojtaba jameneí 1 (1) Un medio de Kuwait asegura que fue trasladado y operado en Moscú. Wikipedia Versiones cruzadas y el silencio oficial que alimenta las dudas Hasta el momento, las autoridades rusas no confirmaron ni desmintieron la información, lo que alimenta aún más las especulaciones. Las dudas sobre el estado de salud y la ubicación de Jameneí se intensificaron desde que asumió como líder supremo tras la muerte de su padre, Ali Jameneí, abatido el 28 de febrero durante un ataque de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

Desde entonces, el nuevo dirigente no volvió a mostrarse en público. Su primer mensaje oficial fue difundido días atrás a través de la televisión estatal iraní, pero leído por una presentadora, sin imágenes del propio líder, lo que incrementó las sospechas.

Las especulaciones sobre la salud de Mojtaba Jameneí Distintos funcionarios iraníes citados por medios internacionales señalaron que Jameneí, de 56 años, sufrió heridas principalmente en las piernas durante el bombardeo que destruyó el complejo donde residía junto a su padre. Ese ataque, ocurrido en el inicio de la ofensiva occidental, también dejó múltiples víctimas entre familiares y altos mandos militares. Según esas versiones, el líder se encontraba desde entonces en un sitio altamente protegido, con comunicaciones restringidas para evitar que su ubicación fuera detectada. La posibilidad de un traslado secreto al exterior surge en ese contexto de extrema cautela. mojtba jamenei El supuesto traslado habría sido impulsado por Vladimir Putin. Dudas internas y señales desde Israel El propio Al-Jarida también citó a una fuente del movimiento reformista iraní que puso en duda la autoría del mensaje difundido por Jameneí, al sugerir que podría haber sido redactado por Ali Larijani, figura clave del régimen a quien Israel aseguró haber matado recientemente en bombardeos en Teherán. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, deslizó que su gobierno dispone de información sobre el paradero del líder iraní, aunque evitó brindar detalles. En paralelo, fuentes de inteligencia israelí indicaron que las lesiones de Mojtaba Khamenei podrían ser más graves de lo que se creía, aunque aclararon que no tienen confirmación sobre una eventual salida de Irán. En medio de este escenario, el hermetismo oficial y las versiones contradictorias mantienen abierto el interrogante sobre el estado real del líder supremo y su rol en la conducción del país en plena escalada del conflicto.