Irán confirma la muerte de Ali Larijani, líder militar y político clave + Seguir en









Netanyahu había anunciado el asesinato del funcionario del Régimen Islámico, pero aún estaba pendiente la confirmación iraní. Larijani fue asesinado a los 67 años junto a su hijo y su guardaespaldas.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán fue asesinado en Teherán, aunque se desconoce de que manera. ZUMAPRESS

El Régimen Islámico confirmó este martes, la muerte de Ali Larijani, el presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. El Consejo fue quien dio a conocer la noticia, a través de un sentido mensaje: " las almas puras de los mártires acogieron el alma purificada del siervo justo de Dios, el mártir Dr. Ali Larijani".

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"Tras toda una vida de lucha por el progreso de Irán y de la Revolución Islámica, finalmente alcanzó su aspiración de toda la vida, respondió a la llamada divina y alcanzó con honor la dulce gracia del martirio en la trinchera del servicio", escribieron.

Según reportes de medios estatales iraníes, Larijani fue asesinado junto a su hijo y su guardaespaldas, y no se tienen detalles de las circunstancias de sus muertes.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había confirmado el asesinato de Larijani, horas atrás. “Estamos debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo”, al mismo tiempo que remarcó que una posible revuelta "no será fácil".

La muerte de Larijani confirma la estrategia tanto de Israel como EEUU. Ambos buscan ganar la guerra persuadiendo a las masas para que salgan a enfrentar al régimen. “Tomen las riendas de su propio destino” y den forma a “un nuevo Medio Oriente”, declaró el primer ministro israelí, que tiene una orden de captura internacional vigente, por el asedio en Gaza.

Ali Larijani (1) “Un nuevo Medio Oriente” podría costar miles de vidas El planteo de Netanyahu no es para nada sencillo como el mismo explica, y tampoco muy probable, al menos en este escenario. Solo hace falta retroceder unos meses atrás, cuando en las últimas protestas contra la dirigencia Islámica, el Régimen reprimió brutalmente a los manifestantes, dejando un saldo de al menos 3.000 muertos. La cifra aún continúa en discusión, y podría ser mayor: hasta 12.000 o incluso 36.000 muertos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos de Irán, con sede estadounidense. Por su parte, EEUU e Israel ya han matado a 3.000 iraníes desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero.

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