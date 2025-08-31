Israel mató al portavoz de Hamás Abu Obeida y amenazó a líderes en el extranjero







El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu confirmó la muerte de uno de los líderes de Hamás. Mientras los ataques continúan, sigue la lista de objetivos en la región.

Israel confirmó la muerte del portavoz de Hamas Foto: AFP

Israel informó que mató a Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, Brigadas Ezedin Al Qasam, y advirtió que continuará persiguiendo a los líderes del movimiento incluso fuera de Gaza. Obeida, quien aparecía habitualmente en videos de propaganda de los milicianos palestinos, se convierte en la víctima más reciente de la ofensiva israelí sobre el territorio, devastado y con escasez de alimentos.

El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció la operación, y luego el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó la muerte en la red social X. Horas antes, Hamas reconoció la muerte de Mohamed Sinwar, su supuesto líder en Gaza, después de que Israel afirmara haberlo abatido en mayo pasado en Jan Yunis.

El ejército israelí ha reducido significativamente la cúpula de Hamas durante los casi 23 meses de conflicto, y sus autoridades aseguran que continuarán atacando a los cuadros restantes, incluso en el extranjero. "Esto no es el final. La mayor parte del liderazgo de Hamás está fuera y también llegaremos a ellos", dijo Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor israelí.

Mientras tanto, los bombardeos intensos dejaron al menos 24 muertos en distintos puntos de la Franja, incluida Ciudad de Gaza. Israel ha advertido sobre la evacuación de la ciudad y prepara una ofensiva terrestre, mientras la población enfrenta hambre y miedo.

Al amanecer del domingo, columnas de humo se alzaban sobre la ciudad y los residentes inspeccionaban los daños a carpas y refugios, con mantas ensangrentadas entre los escombros.