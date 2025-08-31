Tras las fuertes críticas, Flavio Briatore llenó de elogios a Franco Colapinto: "Tuvo una actuación excelente"

El viernes pasado, el jefe de equipo de Alpine había cuestionado la actuación del argentino en la Fórmula 1.

Este viernes, el jefe de equipo de Alpine, encendió las alarmas al cuestionar el rendimiento de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Sin embargo, este domingo, luego de que el argentino terminara 11° en el Gran Premio de Países Bajos, el italiano dejó atrás las críticas y lo llenó de elogios: "Tuvo una actuación excelente".

El pilarense de 22 años estuvo muy cerca de entrar en la zona de puntos por primera vez en la temporada, logrando así su mejor performance desde su llegada a la escudería francesa .

Este rendimiento es doblemente importante para Colapinto, teniendo en cuenta las duras declaraciones de Briatore apenas dos días atrás. "Quizás no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1 , quizás necesitaba un año más para formar parte de la Fórmula 1", había lanzado el viernes según reportó Motorsport.

De todas formas, el fin de semana en Países Bajos llegó con muy buenas sensaciones para el argentino. El viernes finalizó noveno en la segunda práctica libre y, tras clasificar 16°, este domingo escaló cinco posiciones para finalizar 11°, apenas un lugar por debajo de la zona de puntos.

“Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha ”, destacó Briatore en testimonios publicados en el comunicado de prensa de la escudería francesa.

El italiano reconoció que “esta es una carrera en la que, al analizar la clasificación, sentimos que perdimos la oportunidad de puntuar por varias razones. Al empezar fuera del top 10, asumimos riesgos durante toda la carrera para maximizar nuestras posibilidades”.

Briatore también se refirió a la carrera de Pierre Gasly, que partió 14° y finalizó 17° -último entre los pilotos que terminaron la carrera- tras realizar una sola parada en boxes y analizó que "con las herramientas a su disposición, Pierre se enfrentó a un verdadero reto para resistir a los coches con neumáticos nuevos”.

Como conclusión del Gran Premio de Países Bajos, el italiano cerró: "Ambos pilotos presionaron al máximo, lo dieron todo y demostraron su espíritu de equipo cuando les pedimos que intercambiaran posiciones en la primera curva para alcanzar a sus rivales. Seguiremos intentando en cada carrera maximizar nuestro resultado final con el paquete que tenemos”.

Gran carrera de Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

El piloto argentino casi logra obtener su primer punto de la temporada, pero irónicamente la actuación de su compañero de Alpine terminó jugando en su contra.

En la largada del Gran Premio, Franco Colapinto partió desde la 16° posición con neumáticos rojos y rápidamente ganó un lugar tras superar al brasileño Gabriel Bortoleto con Sauber. Oscar Piastri lideró la carrera con McLaren, seguido de Max Verstappen en Red Bull y Lando Norris en el otro McLaren.

En la vuelta 5, el pilarense superó de manera limpia a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, en la curva 1, conocida como Tarzán, y comenzó a acercarse a Fernando Alonso con Aston Martin, manteniendo un ritmo constante detrás del español. Sin embargo, en la vuelta 17 recibió indicaciones de Alpine para dejar pasar nuevamente a Gasly, retrocediendo a la 15° posición.

En el giro 20 entró a boxes y cambió a neumáticos duros, regresando en la 19°. La carrera se vio interrumpida por un accidente de Lewis Hamilton en la vuelta 23, que provocó la salida del safety car; al reanudarse, Colapinto se ubicó otra vez 15°, detrás de Gasly.

La vuelta 53 marcó un momento clave: perdió la 14° posición ante Alonso y se produjo un accidente de Charles Leclerc, lo que generó un nuevo ingreso del auto de seguridad. Colapinto realizó su segunda detención para colocar neumáticos amarillos, manteniéndose 15°, mientras Gasly ascendió al 8°.

En la fase final, Colapinto se mantuvo en el pelotón y peleó en las últimas 10 vueltas con Esteban Ocon de Haas. Tras el abandono de Norris por falla de motor en la vuelta 65, se produjo el tercer ingreso del safety car y Franco entró por tercera vez a boxes para neumáticos blandos. Finalmente, cruzó la línea de meta en la 12° posición, tras superar a Gasly, sin poder alcanzar a Ocon.