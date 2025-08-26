El gabinete de seguridad de Israel se reunirá para "una eventual negociación" sobre Gaza

Lo confirmó un portavoz de la gestión Netanyahu, en medio del avance militar sobre la ciudad. La decisión fue luego del bombardeo al hospital Nasser.

El gabinete de seguridad de Israel se reunirá el martes por la noche en Jerusalén , de acuerdo a un portavoz del primer ministro Benjamín Netanyahu . De acuerdo con los medios locales, se abordará una eventual reanudación de las negociaciones con miras a una tregua en Gaza .

El portavoz de Netanyahu, Omer Mantzour , fue consultado por AFP y si bien anunció la reunión para esta noche, no precisó los temas de la reunión.

El gabinete de seguridad aprobó a inicios de agosto un plan para tomar el control de la ciudad de Gaza así como de la seguridad de todo el territorio palestino, con el objetivo de aniquilar a la organización terrorista Hamas y liberar a los rehenes.

El ejército israelí prepara una ofensiva ya anunciada en la ciudad de Gaza. Pero Netanyahu ordenó el jueves la apertura de negociaciones para liberar a "todos" los rehenes en Gaza, en respuesta a una nueva proposición de tregua de los mediadores aceptada por Hamas.

Netanyahu no citó explícitamente la proposición de los mediadores - Egipto, Catar y EEUU - con miras a un cese el fuego de 60 días asociado a una liberación de los rehenes. En paralelo, el Foro de las familias de rehenes en Gaza pidió una movilización nacional para este martes al margen de la reunión del gabinete de seguridad.

"Una mayoría absoluta del pueblo israelí desea el retorno de nuestros familiares a la casa. El aplazamiento deliberado de la firma de un acuerdo para su liberación va en contra de la voluntad del pueblo y de nuestros valores fundamentales: la responsabilidad mutua y la solidaridad", afirmó un comunicado del Foro.

"¡Córteme la pierna, por el amor de Dios! No puedo más": el bombardeo al hospital Nasser

Los gritos del ciudadano Abdel Rahman Abu Shawish (24) atravesaron la tienda de campaña improvisada en el patio del hospital Nasser en Jan Yunis, según El País.

Este palestino sufrió disparos del ejército israelí a principios de agosto mientras tomaba un paquete de harina de un camión de ayuda humanitaria al sur de la franja de Gaza. Ahora yace en una cama, en una tienda de campaña del patio del hospital ya que en el edificio no hay ninguna libre.

Su pie izquierdo, sujeto por un fijador metálico externo que llegó cuatro días tarde, se deterioró hasta tal punto que ya no se puede salvar. “¡Córteme la pierna, córteme la pierna! Se lo ruego, por el amor de Dios, córtemela. No puedo más. Voy a morir de dolor”, gritó llorando.

Según los médicos, su lesión le causó graves daños en las venas, arterias y nervios, sin posibilidad de salvar su pie. La situación se agravó por la escasez y la abrumadora presión sobre los equipos médicos.

Esta escena, que es del pasado domingo en el hospital Nasser, el mayor del sur de Gaza, se produjo horas antes del bombardeo israelí sobre el centro médico. Los responsables del hospital afirmaron que al menos 20 personas murieron, entre ellas cinco periodistas, y varias más resultaron heridas.

El Ministerio de Sanidad gazatí informó de que el bombardeo fue un “doble ataque”, ya que un segundo misil impactó poco después del primero, cuando llegaron los equipos de rescate.