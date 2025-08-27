Gaza: ascienden a 315 las muertes por hambre en medio de los ataques de Israel

Entre los fallecidos, 119 son menores, de acuerdo al Ministerio de Salud gazatí.

La crisis humanitaria en la Franja de Gaza alcanzó un punto crítico. Según datos difundidos este miércoles por las autoridades locales, controladas por Hamás , unas 315 personas murieron de hambre desde que comenzó la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 .

En las últimas 24 horas, se registraron diez nuevos fallecimientos por desnutrición , entre ellos dos niños . El Ministerio de Sanidad de Gaza informó en su cuenta de Telegram que, hasta la fecha, 119 menores figuran entre los muertos por desnutrición .

El comunicado subraya que la falta de alimentos se profundizó debido a los bloqueos impuestos por Israel , que restringieron severamente la entrada de ayuda humanitaria al enclave costero.

La oficina de prensa de Gaza responsabilizó a Israel de “generar una hambruna” y denunció que “la escasez de ayuda supera el 86% , con más del 95% de la población de Gaza sin recibir nada”. En el mismo mensaje calificó esta situación como un “crimen sistemático” contra la población palestina.

Los portavoces advirtieron que “esta situación segará más vidas, especialmente entre los niños, los enfermos y los ancianos”. Además, recordaron que el Ejército israelí mantiene cerrados los pasos fronterizos e impide la entrada de 430 tipos de alimentos.

Restricciones y distribución limitada

Según el mismo informe, durante los últimos 30 días Israel permitió solo el ingreso del 14% de las necesidades básicas. Además, denunciaron que la distribución de ayuda es obstaculizada o directamente saqueada.

“La población no tiene fuentes de ingresos ni dinero para adquirir lo poco que aparece en los mercados”, advirtieron.

“La ocupación está organizando una hambruna deliberada que tiene como principal objetivo a los grupos más vulnerables”, sostuvieron las autoridades locales, quienes también acusaron a Israel de obstaculizar el trabajo de las organizaciones internacionales.

Pedido internacional

Ante este escenario, Gaza reiteró un pedido a los países extranjeros para que “adopten acciones inmediatas y presionen a la ocupación para que abra los pasos fronterizos y permita la entrada urgente y total de ayuda humanitaria para salvar la vida de los civiles”.

De acuerdo con los balances difundidos por las autoridades del enclave, la ofensiva israelí dejó hasta el momento cerca de 62.900 palestinos muertos.

Las denuncias internacionales apuntan a los bombardeos del Ejército de Israel y a la situación de hambruna generalizada producto de las restricciones impuestas al ingreso de ayuda básica.