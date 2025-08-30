Israel: identifican los restos de un joven que fue capturado como rehén en la Franja de Gaza







Idan Shtivi, de 28 años, trabajaba como fotógrafo en una fiesta electrónica cuando fue asesinado, durante los ataques de octubre del 2023.

En simultáneo al conflicto armado y la crisis humanitaria vigente en la Franja de Gaza, el gobierno de Israel anunció la identificación de uno de los dos rehenes recuperados por un operativo conjunto de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y el Shin Bet, el servicio de seguridad interna. "La campaña para traer a todos los rehenes continúa", señalaron. De las 251 personas secuestradas por Hamas, 47 permanecen en la Franja de Gaza y se cree que una veintena siguen aún vivas.

Se trata de Idan Shtivi, de 28 años, quien trabajaba como fotógrafo en el festival musical Nova cuando ocurrió el ataque del 7 de octubre del 2023, momento en el que fue asesinado. El pasado viernes, las fuerzas israelíes confirmaron la recuperación de los restos de dos rehenes fallecidos, entre los que se encontraba Shtivi.

El otro cuerpo fue identificado como el de Ilan Weiss, un hombre de 55 años residente de Beeri, quien habría sido asesinado a principios del 2024. Tanto la esposa de Weiss como una de sus hijas habían sido secuestradas de su hogar, pero fueron liberadas un mes después, en noviembre del 2023.

Gaza: ascienden a 315 las muertes por hambre La crisis humanitaria en la Franja de Gaza alcanzó un punto crítico. Según datos difundidos este miércoles por las autoridades locales, controladas por Hamás, unas 315 personas murieron de hambre desde que comenzó la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En las últimas 24 horas, se registraron diez nuevos fallecimientos por desnutrición, entre ellos dos niños. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó en su cuenta de Telegram que, hasta la fecha, 119 menores figuran entre los muertos por desnutrición. El comunicado subraya que la falta de alimentos se profundizó debido a los bloqueos impuestos por Israel, que restringieron severamente la entrada de ayuda humanitaria al enclave costero. La oficina de prensa de Gaza responsabilizó a Israel de “generar una hambruna” y denunció que “la escasez de ayuda supera el 86%, con más del 95% de la población de Gaza sin recibir nada”. En el mismo mensaje calificó esta situación como un “crimen sistemático” contra la población palestina.

