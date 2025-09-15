Israel moviliza tanques en Gaza y continúa con los bombardeos







El Ejército israelí ingresó por el norte del enclave hacia el centro de la ciudad palestina. En paralelo, continúan los bombardeos.

Un tanque de Israel. (Imagen de archivo)

El Ejército de Israel inició una invasión terrestre en el enclave palestino de Gaza, mientras se profundiza la hambruna y crece el número de muertos civiles por los bombardeos.

El sitio The Jerusalem Post anunció esta noche que las fuerzas armadas israelíes comenzaron a ingresar por vía terrestre haciendo uso de tanques, dejando a su paso escenas calificadas como “nunca vistas” en los dos años de conflicto.

La ofensiva se lleva adelante en el norte de la ciudad de Gaza, en paralelo al ataque con misiles sobre edificios del territorio palestino.

Bombardeos en Gaza Este lunes se observaron escenas de derrumbes producto de los múltiples ataques que viene llevando a cabo el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Un video mostró el momento exacto del ataque israelí que destruyó y derrumbó la Torre Ghafri, un edificio de 18 pisos, el más alto de la ciudad. Las imágenes del colapso se viralizaron en las últimas horas en las redes sociales.

El derrumbe ocurrió a raíz de una nueva ola de bombardeos a gran escala contra los edificios de la Ciudad que lleva adelante Israel, como antesala de una invasión terrestre que comenzó este lunes. De acuerdo a información de la prensa, en la torre atacada Hamas había montado un centro de inteligencia y monitoreo de ubicación de tropas enemigas. Las FDI contabilizaron más de 250.000 los palestinos desplazados de Gaza El Ejército de Israel afirmó este sábado que ya son más de 250.000 palestinos los que abandonaron la ciudad de Gaza, en medio de la intensificación de la ofensiva militar. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevan adelante una operación militar sobre la localidad, cuya evacuación total fue recientemente ordenada, para hacerse del control total de la zona. "Según las estimaciones de las FDI, más de un cuarto de millón de residentes de la ciudad de Gaza abandonaron la ciudad por su propia seguridad", dijo el portavoz en árabe de las Fuerzas Avichai Adrai en X. Además, el portavoz agregó: "Les insto a que, por su propia seguridad, usen la calle Rashid y se trasladen inmediatamente a la zona humanitaria de Al Mauasi y a las áreas vacías de los campamentos centrales".

Temas Israel

Gaza