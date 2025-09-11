Hamás remarcó que el bombardeo de Israel contra Qatar es "un ataque a toda negociación"

"Este es un ataque atroz y descarado contra el respetado papel mediador de los qataríes", dijo un líder de Hamás. También exigieron "medidas prácticas para frenar la arrogancia sionista".

"Este es un ataque atroz y descarado contra el respetado papel mediador de los qataríes", dijo un líder de Hamás.

El movimiento Hamás remarcó este jueves que el bombardeo de Israel contra su delegación negociadora en la capital de Qatar es "un ataque a todo el proceso de negociación" y acusó a EEUU, principal aliado de Israel, de ser "cómplice".

"Este crimen no es únicamente un intento de asesinato a la delegación negociadora, sino un ataque contra todo el proceso de negociación y el rol de los mediadores, Qatar y Egipto. Este ataque terrorista es un ataque atroz y descarado contra el respetado papel mediador de los qataríes ", dijo el líder de Hamás, Fauzi Barhum , según consignó Europa Press.

En este sentido, recordó que el bombardeo se produjo un día después de la reunión de Hamás con las autoridades qataríes, que presentaron una nueva propuesta de alto el fuego. El ataque tuvo como objetivo una vivienda del jefe de la delegación negociadora, líder de Hamás en Gaza Jalil al Haya .

Como consecuencia, falleció su hijo, mientras que la mujer y otros familiares de Al Haya resultaron heridos, según recogió el diario 'Filastín', afín al grupo. Sin embargo, por el momento, Hamás no confirmó el estado de salud de Al Haya.

Así, Barhum consideró que "el crimen de la entidad sionista no solo constituye un ataque a la soberanía del Estado de Qatar, sino una declaración de guerra contra todos los países árabes e islámicos". En esa línea, alertó que Israel "está poniendo en peligro la seguridad regional e internacional".

israel ataca qatar Hamás consideró que el ataque "confirma su insistencia en frustrar todos los esfuerzos" a detener el genocidio. @RT_com

Posteriormente, Hamás consideró en un comunicado que el ataque del Ejército de Israel sobre Doha "confirma su insistencia en frustrar todos los esfuerzos regionales e internacionales destinados a detener el genocidio y la hambruna, y poner fin a la guerra contra el pueblo" palestino en Gaza.

"Esto demuestra claramente que (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu y su gobierno extremista son los únicos responsables del fracaso y la interrupción de todas las negociaciones previas. El gobierno estadounidense es un completo cómplice del crimen de Doha y debe asumir su responsabilidad política y moral al encubrir(les) y apoyar(les) continuamente", sostuvo.

Por último, Hamás expresó su solidaridad con Qatar y agradeció "todas las posturas de solidaridad", si bien exigió "más posturas y medidas prácticas para frenar la arrogancia sionista".

El primer ministro de Qatar aseguró que el ataque de Israel "mató cualquier esperanza" para los rehenes en Gaza

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulramán al Thani, afirmó que el reciente ataque de Israel contra una delegación de Hamás en Doha “mató cualquier esperanza” para los rehenes que permanecen cautivos en Gaza desde octubre de 2023, y acusó al jefe de Gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, de boicotear las negociaciones de paz.

En declaraciones a CNN, Al Thani sostuvo: “Me reuní con una de las familias de los rehenes la mañana del ataque. Cuentan con esta mediación, no tienen otra esperanza. Lo que hizo Netanyahu simplemente mató cualquier esperanza para esos rehenes”.

Según el mandatario qatarí, Netanyahu estaría “socavando cualquier oportunidad de estabilidad o paz” al bombardear en la capital de Qatar, pese a que la comunidad internacional conoce su rol mediador. “No es algo que estemos ocultando. No hay justificación para que esto se considere encubrimiento al terrorismo”, remarcó.