Irán y Omán continúan las negociaciones por un "corredor temporal" en el estrecho de Ormuz

Teherán y Mascate buscan establecer una ruta segura y avanzar con el desminado del paso estratégico para el petróleo mundial. El accionar de EEUU y su avanzada militar, central en la discusión de la reapertura de la ruta marítima.

Archivo. Irán y Omán buscan sellar el acuerdo para la reabrir la navegación segura en el estrecho.

Irán y Omán avanzan en las negociaciones para establecer un "corredor temporal" de navegación en el estrecho de Ormuz y realizar tareas de desminado, aunque Teherán insiste en que el paso estratégico no volverá a abrirse completamente hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra.

Los dos países, ambos ribereños del estrecho, buscan regular la circulación marítima en una zona que permanece en gran medida bloqueada por Irán y que se convirtió en uno de los principales focos del conflicto que atraviesa Medio Oriente. El acuerdo, que se debate hace semanas, comenzó a tomar forma durante una reunión en Mascate entre los cancilleres de Irán y Omán . Según un comunicado conjunto, ambos países analizaron un marco para establecer un "corredor temporal" y desarrollar una operación destinada a remover las minas del estrecho.

El canciller omaní, Badr al Busaidi, manifestó en la red social X que espera "anunciar pronto" la nueva ruta y definir "las modalidades prácticas para restablecer una navegación segura".

Las conversaciones también apuntan a una solución de mayor alcance. Los gobiernos negociarán la creación de un corredor "permanente", además de establecer "la gestión futura del estrecho" y un mecanismo para "proporcionar los servicios de navegación y seguridad necesarios".

El canciller iraní, Abás Araqchi, destacó que las conversaciones con Omán y Pakistán estuvieron orientadas a buscar respuestas regionales al conflicto.

"El marco propuesto para un nuevo corredor, el desminado conjunto y la futura gestión del estrecho de Ormuz son un ejemplo perfecto de ello", defendió.

Sin embargo, desde Teherán también marcaron límites para cualquier reapertura. El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi, advirtió este miércoles a Washington que cualquier avance dependerá de las condiciones impuestas por su país: "Antes de cualquier acción destinada a reabrir el estrecho de Ormuz, Estados Unidos debe cumplir plenamente con todos los compromisos que ha violado".

Según Qaribabadi, la reapertura solamente se producirá bajo determinadas condiciones: "El estrecho de Ormuz solo se reabrirá a cambio del fin de la guerra en todos los frentes, del levantamiento del bloqueo y de una solución a la situación en Yemen", donde combaten los rebeldes hutíes, aliados de Irán. El funcionario también anticipó una respuesta a las nuevas sanciones estadounidenses: "Atacar sus intereses económicos".

Trump aseguró que el estrecho ya se encuentra "libre de minas"

Mientras avanzan las conversaciones entre Irán y Omán, Donald Trump aseguró en su red social Truth Social que el estrecho ya se encuentra libre de minas. Según afirmó el mandatario, la Marina le informó que "todas las minas habían sido retiradas o destruidas en las aguas internacionales del estrecho de Ormuz".

Trump agregó una advertencia para Teherán: "Se le ha informado a Irán que cualquier buque o embarcación que coloque nuevas minas (sería) (...) destruido".

La presión económica de Washington sobre Teherán aumentó esta semana. Estados Unidos aplicó una nueva ronda de sanciones "secundarias" que, aunque no apuntan directamente contra Irán, afectan a socios comerciales de la república islámica vinculados con sectores como el oro, la tecnología, los activos digitales, la aviación y el transporte marítimo.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había expresado el lunes la intención de Washington de "cortar todos los recursos económicos" de Irán.

El estrecho sigue siendo así en uno de los principales puntos de tensión de la guerra. Antes del conflicto, por sus aguas circulaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, pero el tráfico quedó prácticamente paralizado por Teherán durante los últimos seis meses y actualmente es mínimo.

El impacto sobre los mercados fue inmediato. Los precios del petróleo registraron una fuerte suba, aunque este miércoles el crudo cayó más de un 2% en los mercados internacionales ante un repunte del optimismo. El Brent del mar del Norte, referencia mundial, se ubicó por debajo de los u$s90.