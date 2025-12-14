José Antonio Kast, tras ganar el balotaje: "Les pido un sacrificio adicional, haremos las cosas bien" + Seguir en









Durante su primer discurso como presidente electo, el líder de ultraderecha puso el énfasis en la seguridad y las políticas antinmigración. Además pidió "respeto" para la comunista Jeannette Jara: "Nadie debe ser agredido por pensar distinto".

José Antonio Kast celebró su victoria en el balotaje de Chile.

El líder de ultraderecha José Antonio Kast dio su primer discurso como presidente electo de Chile luego de que se confirmara una contundente victoria ante la candidata oficialista Jeannette Jara en el balotaje por un margen de 16%. Para abrir su acto de victoria, destacó el "entusiasmo y el respeto durante todo este acto democrático” y sostuvo: “Les pido ese sacrificio adicional para que nos sigan acompañando, porque estos cuatro años vamos a hacer las cosas bien”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De cara a su asunción -que será el próximo 11 de marzo-, Kast puso el énfasis en sus ejes de campaña, que estuvo en el combate a la delincuencia y en la migración irregular centrada. “Vamos a restablecer la ley en todas las regiones, sin privilegios ni excepciones. Son los ciudadanos quienes merecen atención, no quienes detentan poder”.

A su vez, aseguró que su triunfo electoral es de “ese Chile que trabaja, que madruga, que cumple con esfuerzo sus obligaciones y que solo quiere vivir tranquilo”. En ese sentido, reconoció que durante demasiado tiempo “las personas se sentían solas, que no las escuchaban ni las defendían” y adelantó que encabezará un Estado que será responsable con todos los ciudadanos. “No es tanto para pedir que tengamos una vida tranquila. Porque por demasiado tiempo en Chile las personas se sentían solas”, dijo y agregó: “El Estado tiene que cumplir”.

“Aquí no ganó una persona ni un partido, ganó Chile y la esperanza de vivir sin miedo”, remarcó y reconoció el trabajo de su rival electoral, la comunista Jeannette Jara, y pidió “respeto y silencio” a la hora de hablar de ella: “Tenemos profundas diferencias, pero el respeto marcará nuestro gobierno. Nadie debe ser agredido por pensar distinto”, enfatizó.

Kast llamó a trabajar en conjunto y apuntó los desafíos centrales que tendrá como presidente de Chile Respecto a los desafíos que enfrentará durante su gestión como presidente, Kast advirtió que “Chile tiene un tremendo drama en salud y necesitamos enfrentar dificultades con diálogo y autocrítica, tanto del gobierno como de la oposición y los medios”.

De esta manera, llamó a trabajar para lograr acuerdos en temas de cárceles, salud y educación y reiteró: "Necesitamos a todos". “Nuestro objetivo tiene que ser Chile, siempre Chile primero”, agregó. Kast también se refirió a uno de los temas centrales de su campaña: la migración. Sobre este tema, fue tajante y advirtió: “El que no cumpla la ley se tiene que ir. Y si un amigo extranjero residente legal infringe la ley, también se tiene que ir”. Para cerrar su discurso, el presidente electo de Chile remarcó: “Sin paz no hay democracia, y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre”, destacó Kast en su discurso.

Temas Chile

Balotaje

Elecciones