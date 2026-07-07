Colombia: Abelardo de la Espriella pidió suspender inmediatamente su transición con Gustavo Petro

El presidente electo pidió suspender el proceso "de manera inmediata". además, tildó a Petro de haber pretendido "destruir a Colombia con sus decisiones y su conducta".

De la Espriella tildó a Petro de "pretender destruir a Colombia con sus decisiones y su conducta".

El presidente electo de Colombia , Abelardo de la Espriella , le ordenó este martes a su equipo interrumpir "de manera inmediata" el proceso de transición con el gobierno de Gustavo Petro . La decisión se dio luego de que el mandatario saliente desconociera los resultados del candidato de derecha y, en esa línea, el nuevo vicepresidente sostuvo que “nadie tiene derecho a poner en duda la legitimidad del presidente electo".

El trámite de relevo para la transmisión de mando el 7 de agosto transcurre en medio de tensiones entre el mandatario saliente y el entrante, de extrema derecha. Mientras Petro se niega a reconocer el resultado del ballottage de junio, De la Espriella señala al gobierno actual de supuesta corrupción.

De la Espriella, que ganó el ballottage de junio por un estrecho margen al candidato oficialista Iván Cepeda , dio "instrucciones" a su equipo de trabajo "para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo", según anunció en X.

En medio del proceso de transición, De la Espriella indicó esta mañana que le dio "instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme" con Petro, a quien tildó de "pretender destruir a Colombia con sus decisiones y su conducta".

Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia. Mi deber es…

" Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos , nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", agregó. Así, adelantó que explicará en sus redes sociales para "explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptará de inmediato".

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo defendió la decisión de De la Espriella, quien juntó casi 13 millones de votos, razón por la que “nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular".

El comunicado llegó luego de que el mandatario saliente Petro señalara un supuesto fraude en las elecciones, lo que llevó a desconocer los resultados y recalcar que el candidato perdedor, Iván Cepeda, es el presidente legítimo.



En misma línea, indicó el medio local El Espectador, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo defendió la decisión de De la Espriella, quien juntó casi 13 millones de votos, razón por la que “nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo".

Iván Cepeda reconoció el triunfo del conservador Abelardo De la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia

El líder progresista Iván Cepeda admitió la victoria del conservador Abelardo de la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia. El anuncio llega tras las dudas iniciales planteadas por Cepeda sobre el escrutinio preliminar que favorecía a su rival. “He decidido aceptar el resultado... que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente”, manifestó la oposición durante una conferencia de prensa.

“No significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial. Durante este proceso denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera... particularmente las intervenciones realizadas desde el gobierno de Estados Unidos y del presidente Donald Trump a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella”, añadió.

La jornada del preconteo arrojó un desenlace de infarto: una distancia de apenas 250.800 votos en favor del bloque conservador. El primer reporte ubicó a De la Espriella con el 49,66% de los sufragios, frente al 48,70% de su rival, convirtiéndose en la definición más ajustada en una segunda vuelta de las últimas tres décadas en Colombia.