Arde Europa: podrían venir semanas aún más mortíferas por la ola de calor + Agregar ámbito en









Así lo sugirió la OMS tras una reunión con sus miembros sobre cómo encarar el fenómeno climático. En esa línea, señaló que menos de la mitad de sus países cuentan con planes de acción.

La OMS convocó a una reunión de emergencia donde concluyó que la "lección clave es que los planes de acción sobre calor y salud funcionan".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes de que Europa podría enfrentarse a "semanas aún más mortíferas" en los próximos días, ya que se está formando otra intensa ola de calor sobre el océano Atlántico. Las autoridades del ente sanitario recalcaron que menos de la mitad de sus miembros tienen planes para combatir este fenómeno climático.

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Se prevé que las temperaturas en países como Portugal y España alcancen los 43 grados en los próximos días. Por otro lado, el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, mantuvo el lunes una reunión de emergencia con representantes de 41 países de la región, la Comisión Europea y organizaciones de la sociedad civil para analizar las lecciones aprendidas de la reciente ola de calor y los preparativos para la próxima.

I convened an emergency WHO/Europe check-in on extreme heat with one direct question: what has this heatwave taught us, and are we ready for what comes next?



The call brought together 130+ participants from 41 Member States, as well as the European Commission and civil society.… pic.twitter.com/8ZtdvfFvvN — Hans Kluge (@hans_kluge) July 7, 2026 Ola de calor en Europa: podría llegar semanas más mortíferas según la OMS El funcionario sostuvo que, del encuentro, surgió una "lección clave: los planes de acción sobre calor y salud funcionan. Incluso cuando se informan muertes excesivas, muchas más vidas se protegen cuando los planes están en vigor, probados y vinculados a la respuesta de salud pública".

Sin embargo, señaló que menos de la mitad de los Estados miembros europeos de la OMS contaban con un plan de este tipo. La agencia Reuters señaló que la ola de calor registrada entre el 20 y el 28 de junio fue la más severa jamás registrada en Europa, según expertos, lo que provocó interrupciones en el suministro eléctrico, dañó las infraestructuras y desbordó los sistemas sanitarios.

Francia, Países Bajos y Bélgica registraron 3.700 muertes y las autoridades advirtieron que las cifras son preliminares ya que podrían aumentar. Bajo este contexto, las temperaturas alcanzaron hasta los 40 grados.

Las morgues de Francia colapsan ante el trágico impacto de la ola de calor en Europa El impacto del calor extremo en Francia escaló a niveles críticos durante la última semana. El drástico incremento en las cifras de mortalidad saturó por completo la capacidad de las morgues de París y sus municipios linderos, forzando a las autoridades y empresas del sector a improvisar cámaras frigoríficas temporales para el resguardo de los cuerpos. La gravedad de la emergencia se refleja en la situación de firmas que ya tienen sus 32 plazas de refrigeración totalmente cubiertas. En ese contexto de colapso, el empresario y directivo del sector funerario Zouhaeir Hertelli advirtió sobre el panorama actual: “Nos enfrentamos a una situación realmente catastrófica”, lamentó. Al mismo tiempo, graficó la urgencia de las últimas horas al asegurar: “Estoy recibiendo cientos de llamadas”.

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