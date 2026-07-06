China lanzó un misil desde un submarino y provoca alertas en el Pacífico + Agregar ámbito en









Las autoridades asiáticas defendieron la normalidad de la maniobra de entrenamiento, pero los mandatarios de Tokio, Canberra y Wellington denunciaron el hecho como un peligro geopolítico.

El reciente despliegue bélico de China en aguas del Pacífico Sur desató una ola de repudio global.

Un nuevo ensayo militar de China en el océano Pacífico Sur generó un fuerte rechazo internacional. El Ministerio de Defensa de Pekín, a través de la agencia oficial Xinhua, confirmó que un submarino nuclear lanzó de prueba un proyectil balístico con carga simulada el lunes al mediodía. Pese a que las autoridades chinas aseguraron que se trató de un ejercicio convencional debidamente comunicado a las naciones vecinas, la sorpresiva exhibición de fuerza despertó profundas dudas e inquietud sobre el equilibrio geopolítico regional.

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Desde la Cancillería china salieron a respaldar el procedimiento. De acuerdo con la versión oficial, el ensayo formó parte de maniobras militares anuales “de rutina”, se desarrolló conforme al derecho internacional y no estuvo dirigido contra ningún país ni objetivo específico. En esa línea, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, insistió en que la prueba se llevó a cabo “en condiciones de seguridad, de forma reglamentada y profesional”, al tiempo que pidió a la comunidad internacional “no sobreinterpretar” el ejercicio.

Un nuevo ensayo militar de China en el océano Pacífico Sur generó un fuerte rechazo internacional. Reacciones internacionales y alerta en el Pacífico por el misil de China Sin embargo, los argumentos de Pekín no aplacaron el malestar en la región. Desde Nueva Zelanda confirmaron que el aviso oficial llegó con apenas unas horas de anticipación y cuestionaron la oportunidad del ensayo. El canciller neozelandés, Winston Peters, advirtió que el misil atravesó la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur, un área protegida desde 1986 por el Tratado de Rarotonga. Si bien China ratificó los protocolos de dicho acuerdo en 1987, comprometiéndose a evitar ensayos o amenazas atómicas en el área, el uso de una ojiva inactiva no logró calmar las aguas. “Pese a nuestras añejas preocupaciones, China llevó a cabo la prueba a las pocas horas de informarnos”, denunció Peters.

Para sumar complejidad al escenario, el lanzamiento coincidió con la firma de un pacto de defensa entre Australia y Fiji. El acuerdo es visto por los analistas como una maniobra estratégica de Canberra para frenar el avance diplomático, financiero y militar de Pekín en el Pacífico Sur, una zona clave en la disputa por la hegemonía global.

En la vereda opuesta, Rusia salió a respaldar la maniobra y aseguró que el gigante asiático “no amenaza a nadie”. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, defendió el lanzamiento al calificarlo como un “derecho soberano” de Pekín, al tiempo que ponderó la cooperación militar bilateral como un elemento clave para la estabilidad internacional. La sintonía entre ambas potencias sumó otro capítulo ese mismo lunes, cuando las armadas de China y Rusia iniciaron ejercicios navales conjuntos frente a la costa oriental de Qingdao, aunque las autoridades aclararon que no existe un vínculo directo entre las dos operaciones.

El poderío militar y las características técnicas del nuevo misil chino En el plano técnico, analistas militares estiman que la prueba involucró un misil JL-3 de alcance intercontinental o, en su defecto, un modelo JL-2 con un rango mayor a los 8.000 kilómetros. Para los expertos, estas operaciones buscan certificar la fiabilidad de las armas en condiciones operativas reales y optimizar su capacidad de respuesta. Los antecedentes inmediatos refuerzan la lectura de una estrategia a largo plazo. En septiembre de 2024, el gigante asiático ejecutó un lanzamiento similar en aguas internacionales por primera vez en cuatro décadas, consolidando su estatus como potencia militar global. Aunque Pekín ratifica de manera oficial su política de "no primer uso" de armamento nuclear, sus programas de desarrollo tecnológico marchan a un ritmo ambicioso. Según el último informe del Pentágono de fines de 2025, el arsenal chino escaló a unas 600 ojivas en 2024 y va en camino a romper la barrera de las 1.000 hacia 2030. La columna vertebral de esta disuasión en los océanos está compuesta por seis submarinos con capacidad para transportar misiles balísticos y una vasta flota de sumergibles nucleares de ataque táctico.

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