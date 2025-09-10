Quién era Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en un acto en Utah

El activista y comentarista fue baleado en un evento universitario. Era un referente clave del movimiento juvenil conservador y aliado de Donald Trump.

Charlie Kirk , activista y comentarista conservador, murió a los 31 años tras ser baleado en un evento universitario en Utah . Fundador de Turning Point USA (TPUSA) , se convirtió en una de las figuras más influyentes del movimiento juvenil conservador en Estados Unidos y en un aliado cercano del expresidente Donald Trump .

Nacido el 14 de octubre de 1993, Kirk construyó un verdadero imperio político y mediático dedicado a difundir los principios de la derecha entre estudiantes universitarios y confrontar directamente a las ideas progresistas.

El ascenso de Charlie Kirk estuvo marcado por la creación de Turning Point USA , organización que cofundó en 2012 con William Montgomery, un activista del Tea Party. Con apenas 18 años, lanzó un espacio con la misión de promover bajos impuestos y un gobierno limitado en los campus universitarios, donde el activismo liberal era predominante.

La estrategia de TPUSA se destacó por su estilo directo y confrontativo con debates, eventos y campañas que desafiaban a la academia progresista. Kirk ganó visibilidad como un orador carismático y provocador , dispuesto a debatir temas controvertidos y cuestionar lo que él llamaba "corrección política".

Su perfil mediático creció rápidamente y se convirtió en un invitado habitual en canales de televisión conservadores, donde se adentró en las denominadas "guerras culturales" estadounidenses, defendiendo valores tradicionales y criticando a la izquierda.

El vínculo entre Charlie Kirk y Donald Trump

trump kirk (1) Charlie Kirk junto a Donald Trump.

El vínculo con el expresidente Donald Trump fue decisivo en su proyección. Aunque al inicio algunos sectores conservadores dudaban, TPUSA y Kirk respaldaron con entusiasmo la candidatura republicana en 2016. Durante esa campaña, Kirk trabajó como asistente personal de Donald Trump Jr., lo que le permitió ingresar al círculo íntimo de la familia.

Con el tiempo, Turning Point USA se convirtió en una plataforma clave para Trump, que fue orador frecuente en sus conferencias. Allí, tanto el expresidente como su hijo eran recibidos con ovaciones, mientras Kirk se consolidaba como un ferviente defensor de la presidencia y las políticas de Trump.