Asesinato de Charlie Kirk: revelaron un video que mostraría al tirador

El activista conservador y aliado de Donald Trump murió de un disparo en el cuello durante un acto en Utah. La investigación apunta a un tirador desde un edificio cercano, mientras el FBI confirmó la detención de un sospechoso.

El activista conservador Charlie Kirk , aliado cercano de Donald Trump y director de Turning Point USA , murió el miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un acto en la Utah Valley University (UVU) . El referente de 31 años se desplomó frente a decenas de estudiantes mientras participaba en una sesión de preguntas y respuestas.

Desde las primeras horas, videos registrados en el campus se volvieron clave para la pesquisa. Blake Spendley, exanalista del Center for Naval Analyses y hoy investigador de Hunterbrook Media, difundió imágenes que mostrarían a una figura en el techo del Losee Center , edificio universitario cercano al auditorio.

Otro clip, grabado desde el Hall of Flags, revelaría a una persona corriendo por la azotea tras el disparo. Aunque esas versiones coinciden con el relato inicial de la policía —que situó al tirador a 200 metros de distancia—, las autoridades aún no confirmaron la autenticidad del material .

La vocera de UVU, Ellen Treanor , informó que un hombre estuvo bajo custodia tras el ataque pero fue liberado. Más tarde, el FBI aseguró que detuvo al sospechoso: “El sujeto detrás del terrible tiroteo de hoy que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah su colaboración con el FBI”, publicó el director de la agencia, Kash Patel .

En tanto, la reportera Eva Terry aseguró que la trayectoria provenía “del medio a la derecha de la audiencia” y describió al presunto tirador como “un hombre mayor, de entre 50 y 60 años, con lo que parecía ser un uniforme de trabajo”. Ninguna de estas versiones fue confirmada oficialmente.

Qué opinaba el activista Charlie Kirk sobre la libre portación de armas en EEUU

El influencer conservador Charlie Kirk, asesinado este miércoles de un disparo en la garganta durante una conferencia en la Universidad Utah Valley, era conocido por su firme defensa de la libre portación de armas de fuego y por sus posturas polémicas respecto a la violencia armada en Estados Unidos.

En abril de 2023, tras un trágico tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee, donde murieron seis personas, incluidos tres niños, Kirk declaró en un programa de radio que la existencia de algunas muertes es un “precio” aceptable para mantener la libertad.

“Nunca vivirás en una sociedad con una ciudadanía armada y sin una sola muerte por arma de fuego. Creo que vale la pena pagar, por desgracia, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos recurrir a la Segunda Enmienda y proteger nuestros demás derechos divinos. Es un acuerdo prudente. Es racional. Tener una ciudadanía armada tiene un precio, y eso es parte de la libertad”, había señalado entonces.

El fundador de Turning Point USA comparó además la violencia por armas de fuego con otros riesgos aceptados socialmente, como los accidentes de tránsito.

“Conducir tiene un precio: 50.000 personas mueren en la carretera cada año. Ese es el precio. Si eliminamos la conducción, habría 50.000 muertes por accidentes automovilísticos menos. Pero hemos decidido que el beneficio de conducir —velocidad, accesibilidad, movilidad, tener productos y servicios— compensa el costo de 50.000 personas que mueren en la carretera”, expresó

Kirk concluyó sus declaraciones resaltando que no es realista esperar eliminar por completo las muertes por armas de fuego, y sugirió medidas concretas como más padres en casa y guardias armados frente a las escuelas: “Debemos ser muy claros: no vamos a reducir las muertes por armas de fuego a cero. No sucederá. Se podrían reducir significativamente con más padres en casa y más guardias armados frente a las escuelas. Debemos tener una visión reduccionista, honesta y clara, de la violencia armada, pero no una visión utópica”.