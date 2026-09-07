James Heckman se mostró optimista con el modelo de Javier Milei: "Los planes de reforma y educación son impresionantes"

El Premio Nobel de Economía equiparó, en diálogo con Ámbito, a Javier Milei con Gulliver y al peronismo con los liliputenses que atan al gigante.

"Creo que el experimento que se está llevando a cabo en Argentina, intentando desregular la economía, es muy emocionante" , arrancó su exposición sobre nuestro país el Premio Nobel de Economía (2000), James Heckman , quien visitó Buenos Aires para participar del evento "Vientos de Cambio" organizado por la Fundación Libertad y Progreso .

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Durante el panel "El papel del capital humano y la estructura familiar en el florecimiento humano", el economista de 82 años señaló: "Para mí las políticas de desregulación son alentadoras. Significa que es posible imaginar una apertura y explorar nuevas formas de organización —ya sea empresarial o de políticas públicas—. Yo fomentaría una mayor sinergia entre la investigación académica y la implementación práctica de políticas. Lo que sucede —tanto en mi país como en otros— es que gran parte de la investigación académica se ignora simplemente porque no favorece a los sectores poderosos".

A la Argentina la catalogó como un "misterio". "Es un país muy productivo, pero con una tradición política nefasta: el peronismo, una burocracia enquistada y grupos de poder arraigados que impiden el acceso a quienes están fuera del sistema . Así que creo que contar con esa flexibilidad —intentar construir algo al margen de todo eso— es algo poderoso. Es algo liberador", subrayó el académico.

Tras la exposición de Heckman en "Vientos de Cambio", Agustín Etchebarne , director General de la Fundación Libertad y Progreso, lo definió como uno de los economistas con más "corazón".

Heckman se reunió la semana pasada con el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , en Casa Rosada. Luego visitó a Luis Toto Caputo y José Luis Daza, en el Palacio de Hacienda.

Tras esa gira de encuentros, Heckman se dispuso volver a su país natal y, antes de llegar al aeropuerto, respondió unas preguntas exclusivamente a Ámbito. Equiparó a Javier Milei con Gulliver y al peronismo con los liliputienses, que atan al gigante, y destacó que los programas de reformas del Gobierno son "impresionantes".

James Heckman: "Desaten a Gulliver y rugirá"

Periodista: Durante el evento “Vientos de Cambio”, usted se mostró optimista sobre Argentina. ¿Cree que el país tiene una oportunidad real de crecimiento a largo plazo? ¿Cuáles son los principales desafíos para el Gobierno?

James Heckman: Sí, tiene grandes posibilidades. Pienso en Los viajes de Gulliver, donde los liliputienses atan a Gulliver. En este caso, los liliputienses son los peronistas. Desaten a Gulliver y rugirá.

P: ¿Tuvo la oportunidad de conversar sobre el programa económico con el ministro Luis Caputo? ¿Cuál es su opinión sobre el plan económico del Gobierno?

J.H.: Sobre algunas partes. Los planes de reforma y educación son impresionantes.

P: La pobreza infantil en Argentina ronda el 42% y cerca del 10% de los niños vive en la indigencia. ¿Tuvo la oportunidad de hablar sobre esto con el presidente Milei o con la ministra Sandra Pettovello? ¿Qué cree que debería hacer Argentina para reducir la pobreza infantil?

J.H.: Hay respuestas de corto y de largo plazo. A largo plazo, fortalecer a la familia. Generar mejores oportunidades abriendo los mercados laborales, reduciendo las regulaciones y las restricciones sindicales.

P: Usted pasó varios días en Argentina. ¿Qué impresión tuvo sobre la pobreza y las condiciones sociales del país? ¿Hubo algo que lo sorprendiera?

J.H.: Estuve allí demasiado poco tiempo como para hacer observaciones significativas.

P: Las familias con niños son más vulnerables a la pobreza en Argentina. Al mismo tiempo, el país registra una caída de la tasa de natalidad. ¿Cree que esto podría convertirse en un problema a largo plazo?

J.H.: No. Una disminución de la tasa de crecimiento de la población, a largo plazo, beneficiará al país. Aumentarán el ingreso per cápita, los salarios y la formación de capital. En el corto plazo, habrá serios problemas de transición con un sistema previsional de reparto. La base tributaria se reduce. Las transferencias deberán disminuir en términos reales y, de lo contrario, habrá que aumentar los impuestos. Esto genera una verdadera presión sobre el sistema.

P: ¿Cree que la Inteligencia Artificial necesita más regulación? En Argentina, los medios de comunicación sostienen que las empresas de IA utilizan sus contenidos sin pagar por ellos, incluso artículos que solo están disponibles para suscriptores. El mismo problema existe en Estados Unidos.

J.H.: La información tiene características de bien público. Acceder y distribuir información real tiene mucho valor. La IA debería pagar una suscripción, como cualquier persona, y distribuirla a todos.