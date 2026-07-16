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16 de julio 2026 - 10:27

La mayoría de los demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU respalda recortes en la asistencia militar a Israel

Aunque la enmienda de seguridad nacional fracasó por 104-314 votos, el resultado expone la profunda fractura social y política ante la estrategia de Benjamin Netanyahu en un conflicto que entra en su tercer año.

Más de la mitad de los demócratas en la Cámara de Representantes votaron a favor de retirar u$s3.300 millones de la ayuda de EEUU a Israel.

Más de la mitad de los demócratas en la Cámara de Representantes votaron a favor de retirar u$s3.300 millones de la ayuda de EEUU a Israel.

Noticia en desarrollo.-

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