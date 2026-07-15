Los precios mayoristas de EEUU también dieron deflación y el mercado recalcula su previsión para las tasas

El Índice de Precios al Productor norteamericano acompañó la tendencia vista en su contraparte minorista y anotó la deflación más importante en más de un año. Sin embargo, el interrogante es si eso se mantendrá este mes, con el reinicio de las hostilidades en Medio Oriente.

Las probabilidades de una suba de tipos este mes cayeron a solo un 11%.

La inflación mayorista de EEUU mostró la deflación más importante desde abril de 2025, con una baja en los precios de 0,3% mensual en junio, una tendencia similar a lo visto en la inflación minorista que se conoció este martes. Tras conocerse estos datos, el mercado mantuvo la expectativa de una suba de tasas, pero atrasó la decisión hasta el último trimestre de 2026 . Sin embargo, el desarrallo conflicto entre EEUU e Irán será fundamental para el desempeño de la inflación norteamericana.

La baja mensual del Índice de Precios al Productor (IPP) no solo representó un importante descenso respecto al incremento de 0,6% del mes anterior, sino que también se ubicó por debajo de las proyecciones del mercado, que esperaban un junio sin variación de precios. Algo levemente distinto se observó en la medición subyacente: con un avance de 0,2%, fue un dato mayor al 0,1% de mayo, pero menor a la estimación de 0,3%.

La caída mensual del IPP durante el mes se debió a un descenso del 1,4% en los precios de los bienes, el mayor desde julio de 2022 , los cuales se vieron lastrados por una caída del 6,4% en el coste de los productos energéticos . Por su parte, los precios mayoristas de los alimentos bajaron un 0,6% y de los servicios subieron un 0,2%.

"La caída de los precios de la energía fue un factor clave en el descenso mensual del IPP general, pero un análisis más profundo sugiere que la tendencia subyacente podría estar desacelerándose ", dijo Collin Martin, jefe de investigación y estrategia de renta fija en el Centro Schwab de Investigación Financiera (SCFR).

El Departamento de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) también informó que la inflación interanual fue de 4,7% a nivel general, un incremento respecto al 4,6% de mayo, pero muy por debajo al 5,2% esperado.

La Reserva Federal se reune en dos semanas.

Entre la Fed y la guerra en Medio Oriente

Estos datos sugieren que el impacto en los precios se habían moderado tras el ceso al fuego entre EEUU e Irán que se impuso durante el mes pasado, pero que durante la semana pasada terminó, después de que buques petroleros fueran atacados en el estrecho de Ormuz, lo que desencadenó nuevos ataques entre ambos países.

En este contexto, los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto en cuatro semanas después de que Washington volviera a imponer un bloqueo naval a Irán.

Algunos componentes del IPP también influyen en el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed), que se publicará a finales de este mes.

"Seguimos esperando que la Reserva Federal adopte una postura de esperar y ver, y estos informes le dan algo de tiempo al comité", dijo Martin.

De hecho, las probabilidades de una suba de tipos este mes cayeron a solo un 11% tras la publicación de los datos, mientras que las posibilidades de que eso suceda en la reunión de septiembre es de un 50%, según la herramienta CME FedWatch. Sin embargo, las chances de que haya un incremento en las tasas es de 60% para octubre y 75% para diciembre.