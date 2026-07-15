Argentina ganó a lo campeón y esta generación entró en la historia grande del fútbol

La Scaloneta no deja de sorprender. A puro corazón, actitud y agallas le dio vuelta un histórico partido a Inglaterra tras ir perdiendo 1-0 y el domingo defenderá la Copa del Mundo ante España, en Nueva Jersey.

Esta vez no hubo “Mano de Dios”, pero desde el cielo bajó la mano de Diego Maradona y bendijo a esta selección que una vez más como en el Estadio Azteca en el '86 eliminó a Inglaterra en la semifinal para meterse en una nueva final y entrar en la historia.

Este equipo de Lionel Scaloni hará sufrir por momentos, pero en definitiva termina haciendo llorar... de felicidad. Porque tiene mística, sangre celeste y blanca en las venas, por su fervor y por su corazón inoxidable. Hace emocionar, hace explotar de alegría, porque como dice el propio técnico "este equipo no va a dejar tirada a su gente".

Hay que creer y elijo creer, porque que Diego subió al cielo un 25 de noviembre de 2020, Argentina no paró de ganar: campeón de América en 2021, campeón de la finalísima en 2022 ante Italia en Wembley, campeón del mundo en Qatar ese mismo año y campeón de América otra vez en 2024. Y ahora otra final, como la jugó el Diego en 1986 y 1990. Elijo creer, porque el segundo Dios terrenal de Argentina llamado Lionel Messi se puede retirar entregando como ofrenda divina al Dios Diego que está en el cielo una nueva Copa del Mundo.

Argentina ganó a lo campeón, llegó a la semifinal, muchas veces sufriendo, pero salvando los partidos disputando cada pelota con el alma, con fervor. Fue de menor a mayor y ante Inglaterra ofreció su mejor versión.

Se sabía de antemano que ante los ingleses iba a resultar un partido con trámite trabado, áspero. Y Argentina salió a eso, a raspar, a trabar, a exasperar esa fría flema inglesa.

Si bien el seleccionado dirigido por el alemán Thomas Tuchel arriesgó un poquito más durante el primer tiempo, no le alcanzó lo suficiente con Djed Spence por la banda izquierda ni con Morgan Rogers por la derecha.

Argentina esperó, no se desesperó y trató de abroquelarse atrás para salir tocando. Paredes encimando a Jud Bellingham, le tapó su pierna hábil, la zurda, y el "10" nunca pudo encontrar su perfil como para acomodarse y rematar. Bien controlado Harry Kane por Lisandro Martínez y el Cuti Romero. Los dos hombres más peligrosos de Inglaterra parecieron "borrarse" del partido.

Así se fue un primer tiempo pasó casi sin peligro para los arqueros. Fueron 45 minutos más para estudiarse que para atacarse e ir en busca de la final.

En el segundo tiempo se vio otra película, donde parecía que el héroe caía derrotado, pero desde el cielo bajó esa mano gloriosa que encendió los corazones de estos leones para dar vuelta un partido memorable que lo lleva a disputar la segunda final de una Copa del Mundo en tres años y medio.

Argentina salió a jugar los segundos 45 minutos adelantando sus líneas, dominando la pelota, y haciéndose protagonista del juego.

Julián Álvarez tuvo en dos oportunidades el gol. La "Araña" sacó a relucir sus recursos ofensivos y exigió a Pickford para evitar la caída del arco inglés.

Sin embargo, en un mal despeje de Tagliafico llegó la combinación entre Raice y Roger, que terminó con el inmerecido gol de Inglaterra en los pies de Gordon, ante un Molina que no lo pudo cerrar a tiempo.

A partir de ese momento el partido cambió totalmente, por la ambición de Argentina y por el increíble y temeroso planteo que hizo el alemán Tuchel, quien tiró a todo el equipo atrás para mantener el 1 a 0.

Argentina se convirtió aún más en protagonista. Sin desesperarse y a puro toque, haciendo circular la pelota abriendo el balón hacia los costados fue acorralando a una Inglaterra temerosa que solo atinó a revolear la pelota para arriba para sacarla lo más lejos posible de su arco.

Messi apareció en la dimensión que se lo conoce, Argentina creció. Tuchel pareció rendirse ante el poderío argentino y llegó a juntar seis defensores -tres centrales- para encerrarse ante un rival incontenible, ambicioso y voraz.

Dos remates en los palos de Alexis Mac Allister y una extraordinaria salvada de Pickford daban la sensación de que el empate estaba al caer

Sin embargo, el tiempo corría y la pelotita no entraba, pero cuando parecía que la victoria iba quedar a manos de Inglaterra, apareció una vez más Enzo Fernández que, tras un pase de Lionel Messi de derecha hacia el medio, sacó un terrible derechazo que hizo estéril el vuelo de Jordan Pickford. Como contra Egipto, otra vez Enzo Fernández se puso la capa de héroe para hacer volver a latir los corazones de todos los argentinos.

Era un empate con sabor a triunfo, porque en menos de 5 minutos, tras otra asistencia de Messi, tras un par de amagues y un centro flotado, llegó el cabezazo de Lautaro Martínez para el 2-1 que desató la locura.

Después del 2-1 Argentina fue pura resistencia, garra y corazón. Un corazón que latió desde el cielo y bajó hasta la tierra para iluminar los corazones de estos "héroes" y encender los de millones de argentinos.

El partido fue todo lo que se esperaba que fuera. Ni un ápice más, ni uno menos. Una verdadera batalla, donde Argentina la ganó con juego y donde Lionel Scaloni le ganó la partida a Tuchel desde lo táctico.

Finalmente la Finalissima se va a jugar, atrasada pero se jugará. Después de no poder disputarse en marzo tras el conflicto bélico de Oriente Próximo, el Argentina - España tendrá lugar y será en la gran final del Mundial 2026, este 19 de julio en Nueva Jersey.

La vigente Campeona del Mundo y de la Copa América, ante la Campeona de Europa, sin lugar a dudas el mejor partido que puede verse en el fútbol de selecciones en la actualidad.

Elijo creer... ¿Por qué no? Si como dijo Scaloni en una publicidad: "No vamos a ir a ganarla...vamos a defenderla".