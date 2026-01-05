La ONU se reúne de urgencia por la intervención de EEUU en Venezuela + Seguir en









El encuentro centrará el debate en la posible violación de la Carta de las Naciones Unidas y el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado soberano

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este lunes para analizar la legalidad de la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EEUU. La decisión se da luego de que el secretario general del organismo advirtiera que la operación podría sentar un “precedente peligroso” para el orden internacional.

El encuentro, que fue solicitado por Colombia y respaldado por China y Rusia, centrará el debate en la posible violación de la Carta de las Naciones Unidas y el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado soberano. Muchos expertos jurídicos afirman que la acción estadounidense fue ilegal, aunque Washington podrá bloquear cualquier intento del Consejo de Seguridad de la ONU de exigirle responsabilidades.

Este debate se dará en un contexto de máxima tensión diplomática, donde en una primera instancia el presidente de EEUU, Donald Trump, había asegurado que Washington gobernará el país caribeño “hasta que pueda concretarse una transición segura, adecuada y juiciosa”. Ahora, el mandatario lanzó una dura ofensiva amenazante contra Gustavo Petro, a quién calificó de “enfermo” y advirtió que su gobierno podría tener un final anticipado y sugirió incluso una intervención en Colombia

Washington alegó defensa propia Tras la operación estadounidense, los países europeos solicitaron que se respete el derecho internacional, aunque sin señalar específicamente a Washington. Sin embargo, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo que EEUU había violado "el principio de no recurrir a la fuerza, que sustenta el derecho internacional".

En este sentido, la Carta de la ONU establece que los miembros "se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado". Actualmente hay 193 miembros de las Naciones Unidas.

ONU.png cepaz.org Ante esto, el embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz, citó el artículo 51 de la Carta ‌de la ONU, que dice que nada "menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva si se produce un ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas". "En este caso, hay un capo de la droga, un líder ilegítimo acusado en Estados Unidos, coordinándose con gente como China, Rusia, Irán, grupos terroristas como Hezbolá, bombeando drogas, matones y armas a Estados Unidos de América, amenazando con invadir a sus vecinos", dijo Sin embargo, expertos legales afirman que la operación estadounidense fue ilegal porque carecía de la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, no contaba con el consentimiento de Venezuela y no constituye legítima defensa contra un ataque armado. De todas maneras, Washington puede ejercer el veto, por lo que tiene la posibilidad de bloquear cualquier acción y no ser responsabilizado por ninguna violación.