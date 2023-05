La respuesta del Kremlin tras el ataque: "Rusia tomará medidas de represalia"

En un comunicado oficial publicado en Telegram , Rusia reveló más precisiones sobre el ataque con drones al Kremlin . “Esta noche el régimen de Kiev intentó atacar con los vehículos aéreos no tripulados la residencia del Presidente de Rusia”, empieza el escrito.

Allí se dan los detalles de cómo fue el ataque: “Dos vehículos aéreos no tripulados fueron dirigidos contra el Kremlin”, y como resultado de “la oportuna actuación de los militares y servicios especiales mediante sistemas de guerra electrónica, los drones quedaron fuera de servicio”, explicaron desde la Cancillería.

Se confirmó que el presidente Vladimir Putin no recibió heridas y se encuentra a salvo. “El Presidente de Rusia no resultó herido como consecuencia de este ataque terrorista. Su agenda de trabajo no ha cambiado y continúa como de costumbre”, remarcaron.