La última medida de Joe Biden: indultó preventivamente a quienes investigan el atentado al Capitolio

El entonces presidente explicó: “Estos funcionarios públicos han servido a nuestra nación con honor y distinción y no merecen ser objeto de persecuciones injustificadas y políticamente motivadas”.

En cuanto a los indultos a su entorno cercano, agregó: ”Mi familia ha sido objeto de constantes ataques y amenazas, motivados únicamente por el deseo de hacerme daño , un ejemplo de lo peor de la política partidista. Lamentablemente no tengo motivo para creer que estos ataques vayan a terminar”. La medida alcanzó a sus tres hermanos y a sus parejas, James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens y Francis W. Biden.

El ahora expresidente tomó esta decisión luego de que Trump advirtiera que llegaba a la Casa Blanca con una larga lista de enemigos que lo traicionaron políticamente o lo responsabilizaron de los ataques de sus seguidores al Capitolio el 6 de enero de 2021, meses después de que no reconociera la derrota electoral.

Al respecto, Biden remarcó: “La concesión de estos indultos no debe interpretarse erróneamente como un reconocimiento de que alguna persona haya cometido algún delito, ni su aceptación debe interpretarse erróneamente como una admisión de culpabilidad por algún delito”, explicó a través de un comunicado. “Nuestra nación tiene una deuda de gratitud con estos servidores públicos por su incansable compromiso con nuestro país”.

Joe Biden sienta un precedente otorgando indultos "preventivos"

El uso de los indultos de manera preventiva a quienes ni siquiera fueron investigados sienta las bases para un uso aún más expansivo de esta herramienta por parte de Trump, un republicano, y futuros presidentes.

De hecho, antes de asumir, Trump ya había anunciado que indultaría rápidamente a muchos de los implicados en el violento y sangriento ataque del 6 de enero de 2021, en el que resultaron heridos unos 140 efectivos policiales. “Todos en este gran recinto estarán muy contentos con mi decisión”, dijo en un mitin el domingo.

“Estas son circunstancias excepcionales y no puedo, en conciencia, no hacer nada”, argumentó Biden, y agregó que “incluso cuando las personas no han hecho nada malo, y de hecho han hecho lo correcto, y finalmente serán exoneradas, el mero hecho de ser investigadas o procesadas puede dañar irreparablemente la reputación y las finanzas”.