Lula da Silva busca reactivar el diálogo con Donald Trump tras la designación del PCC y el CV como grupos terroristas

El presidente de Brasil pretende discutir la clasificación de dos organizaciones como terroristas y evitar nuevas restricciones comerciales.

El Gobierno brasileño busca analizar las consecuencias de la decisión adoptada por Washington sobre dos de las mayores organizaciones criminales del país.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, analiza mantener una conversación con Donald Trump para abordar la reciente decisión de Washington de clasificar a dos organizaciones criminales brasileñas como grupos terroristas. Además, el mandatario pretende plantear su preocupación por la posibilidad de nuevas sanciones comerciales contra productos del país sudamericano.

La iniciativa surge luego de que Estados Unidos incorporara al Comando Vermelho (CV) y al Primer Comando de la Capital (PCC) en su lista de organizaciones terroristas, una medida que generó inquietud dentro del Gobierno brasileño y abrió un nuevo frente de discusión entre ambos países.

Según publicó el portal G1, el mandatario brasileño buscará impulsar una estrategia conjunta entre Brasil y Estados Unidos para combatir el crimen transnacional , con especial atención sobre las actividades del Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital.

La propuesta apuntaría a reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad sin que ello implique una afectación a la soberanía brasileña. En Brasilia observan con cautela algunas consecuencias que podría tener la decisión estadounidense, especialmente después de que Washington formalizara la inclusión de ambas organizaciones en la nómina de grupos terroristas.

La posible conversación entre Lula y Trump también incluiría temas vinculados al comercio bilateral y los aranceles.

La medida adoptada por la administración estadounidense también abrió interrogantes sobre el alcance de futuras acciones vinculadas al combate de estas estructuras criminales.

La preocupación de Brasil por la clasificación de las bandas

El Comando Vermelho, con base en Río de Janeiro, y el Primer Comando de la Capital, originado en San Pablo, son considerados dos de los grupos criminales más poderosos de Brasil.

La decisión anunciada por Washington habilitaría herramientas legales más amplias para perseguir a estas organizaciones y, según algunos análisis, incluso podría facilitar determinadas intervenciones de organismos estadounidenses en acciones vinculadas a la lucha contra el crimen organizado, una hipótesis que fue cuestionada desde sectores del Gobierno brasileño.

En el Palacio del Planalto también existe preocupación por los posibles efectos financieros de la medida. Funcionarios brasileños consideran que la clasificación podría generar dificultades para entidades bancarias acusadas de mantener relaciones comerciales con clientes que tengan vínculos directos o indirectos con esas organizaciones.

Masacre en Brasil Washington incluyó al PCC y al Comando Vermelho en su lista de organizaciones terroristas, una decisión que generó preocupación en Brasilia. AFP

El frente comercial también estará sobre la mesa

Además de la cuestión vinculada a la seguridad, Lula pretende abordar con Trump el escenario económico bilateral. El mandatario brasileño buscaría evitar que Estados Unidos avance con nuevas restricciones arancelarias sobre productos brasileños, una preocupación que permanece vigente desde las medidas adoptadas en 2025.

Las fuentes citadas por la prensa brasileña señalaron que el jefe de Estado considera prioritario preservar las relaciones comerciales entre ambos países y reducir la posibilidad de nuevas tensiones económicas.

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Un diálogo que busca consolidar la reaproximación

En caso de concretarse, la llamada representaría un nuevo capítulo en el proceso de acercamiento entre ambos gobiernos. Lula y Trump ya habían mantenido un encuentro el 7 de mayo en la Casa Blanca, una reunión que marcó una mejora en el vínculo bilateral.

Ese encuentro permitió recomponer parcialmente la relación después de los cruces políticos y comerciales que se produjeron tras el incremento de aranceles aplicado en julio del año pasado. Ahora, la clasificación del CV y el PCC como organizaciones terroristas y el futuro de las relaciones económicas vuelven a colocar a Brasil y Estados Unidos en una instancia clave de negociación diplomática.