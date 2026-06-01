Quién es Iván Cepeda, el candidato de Petro que busca profundizar el proyecto de izquierda en Colombia

Filósofo, Cepeda desarrolló gran parte de su carrera como activista. Hasta hace unos meses no estaba en el mapa electoral. Su enfrentamiento con Uribe y las chances de la segunda vuelta.

El senador Cepeda tiene un pasado ligado al activismo por los derechos humanos. En unas semanas ira a la segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella.

Iván Cepeda llegó a la carrera presidencial colombiana como una de las figuras menos previsibles del oficialismo. Durante buena parte de 2025 no aparecía entre los favoritos para suceder al presidente Gustavo Petro, pero una combinación de protagonismo político, respaldo interno y visibilidad pública terminó convirtiéndolo en el candidato de referencia de la izquierda para las elecciones de 2026.

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Senador del oficialista Pacto Histórico desde 2014 , Cepeda, de 63 años, construyó su trayectoria alrededor de la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado y la promoción de los procesos de paz. Su historia personal está marcada por el asesinato en 1994 de su padre , el dirigente de izquierda Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica, un hecho que se convirtió en símbolo de la persecución política sufrida por ese espacio.

Formado en filosofía en Bulgaria y especializado en derecho internacional humanitario en Francia, Cepeda desarrolló gran parte de su carrera como activista. Incluso vivió exiliado en Europa entre 1998 y 2004 debido a amenazas vinculadas con sus denuncias sobre la relación entre dirigentes políticos y grupos paramilitares.

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Su desembarco institucional llegó en 2010 como representante a la Cámara por Bogotá y desde entonces se consolidó como una de las voces más influyentes de la izquierda colombiana. Participó en los diálogos de paz con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos y posteriormente colaboró en las negociaciones impulsadas por Petro bajo la estrategia de "paz total".

El enfrentamiento con Álvaro Uribe

Uno de los capítulos que más contribuyó a su proyección nacional fue su prolongado enfrentamiento judicial y político con el expresidente Álvaro Uribe.

La disputa comenzó en 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Años más tarde, la Corte Suprema archivó la causa contra el senador y abrió una investigación contra el exmandatario por los mismos hechos. El proceso se transformó en uno de los casos políticos más relevantes de Colombia y ubicó a Cepeda en el centro de la escena pública.

Ese protagonismo terminó impulsando su candidatura presidencial dentro del Pacto Histórico, desplazando a otros referentes oficialistas que inicialmente aparecían mejor posicionados.

Qué propone

Cepeda representa el sector más ideológico de la izquierda colombiana y plantea una continuidad del proyecto iniciado por Petro en 2022.

Entre sus principales propuestas se destacan:

Profundizar la política de "paz total" mediante negociaciones con grupos armados y criminales.

Reforzar la protección de los derechos humanos y las garantías para líderes sociales.

Impulsar una reforma agraria orientada a redistribuir la tierra y fortalecer las economías rurales.

Promover una economía popular con mayor participación de organizaciones comunitarias.

Avanzar en una "revolución democrática" que consolide las reformas impulsadas por el actual Gobierno.

Desarrollar una política exterior más autónoma, con énfasis en la integración latinoamericana y el reconocimiento del Estado palestino.

Revisar el enfoque prohibicionista en la lucha contra las drogas.

Su compañera de fórmula es Aida Quilcué, una dirigente indígena que refuerza el vínculo de la campaña con los movimientos sociales y las comunidades originarias.

El desafío de ampliar su base electoral

Aunque logró consolidarse como el principal referente del oficialismo, Cepeda enfrenta el desafío de trascender el núcleo duro del Pacto Histórico. Analistas políticos consideran que su perfil, asociado históricamente a las causas de derechos humanos y a la izquierda más doctrinaria, podría encontrar dificultades para captar votantes moderados o sectores desencantados del actual Gobierno.

A diferencia de Petro, cuyo liderazgo se apoyó en una fuerte capacidad de movilización y un discurso de cambio transversal, Cepeda aparece como una figura más sobria y menos carismática. Sin embargo, sus aliados destacan su experiencia legislativa y su capacidad para construir consensos como activos para intentar convertirse en el próximo presidente de Colombia.

Cepeda obtuvo casi el 41% de los votos y enfrentará el 21 de junio a Abelardo de la Espriella en una elección que definirá si el país mantiene el rumbo político iniciado por Gustavo Petro en 2022 o gira hacia una agenda más conservadora.