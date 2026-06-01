Estalló la interna en el ENERGE: renunció el presidente Marcelo Lamboglia a menos de un mes de asumir

La salida del primer presidente del nuevo ente regulador expone tensiones por cargos, salarios, contrataciones y el proceso de fusión entre el ENRE y el Enargas. "El organismo funciona normalmente", afirmaron fuentes oficiales.

El nuevo ENERGE absorbió todas las funciones regulatorias del gas y la electricidad bajo una estructura de gran complejidad.(De izquierda a derecha: Griselda Lambertini, Vicente Serra, Marcelo Lamboglia, Marcelo Nachón, Héctor Falzone

A menos de un mes de haber asumido como presidente del flamante Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENERGE) , el abogado Marcelo Lamboglia presentó este lunes su sorpresiva renuncia por "motivos personales" en medio de una fuerte interna dentro del directorio del nuevo organismo surgido de la unificación de los entes reguladores del gas y la electricidad.

Fuentes oficiales confirmaron a Energy Report que Lamboglia comunicó su decisión a los restantes integrantes del directorio y a las autoridades del POder Ejecutivo, y que hasta la mediodía del lunes primerom de junio todavía todavía no había presentado oficialmente su renuncia.

Según informaron desde el Gobierno a este medio, la conducción del organismo quedará ahora en manos del vicepresidente, Vicente Serra , mientras la Secretaría de Energía evalúa los próximos pasos en un ente que recién comenzó a funcionar formalmente tras la designación de sus autoridades mediante el Decreto 318/2026. "El organismo y su directorio funciona normalmente" , afirmaron a Energy Report .

Con la ratificación de la renuncia de Lamboglia, el próximo paso de la cartera de María Tettamenti será iniciar un nuevo proceso de selección por concurso del titular del ENERGE, con su posterior nombramineto por decreto. "Hasta ese momento, Serra quedará al frente el directorio, habrá reuniones y se tomarán decisiones", sostuvieron voceros al tanto de la renuncia.

A través del Decreto 318, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, se designaron las autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE). Hoy se rebautizó ENREGE.

Una crisis anunciada: el problema del personal heredado y la sede única

En las últimas horas Energy Report pudo reconstruir que las diferencias entre Lamboglia y Marcelo Nachón venían escalando desde antes de la constitución formal del organismo. Y por eso, la salida de Lamboglia no tomó por sorpresa a quienes seguían de cerca el proceso de creación del ENRGE. Lo que no se espera era una salida tan abrupta: "Su trabajo estricto duró 10 días hábiles", se lamentan en el Ministerio de Economía.

Es que según pudo saber este medio, las tensiones con Nachón, vocal del directorio y ex interventor del Enargas, venían acumulándose desde hace meses. Incluso, esas diferencias comenzaron incluso antes de que el nuevo ente estuviera plenamente operativo. Uno de los principales puntos de conflicto giró en torno a la administración del personal heredado de los organismos fusionados.

Según reconstruyeron fuentes del sector, durante una reunión realizada el 8 de abril pasado, Lamboglia había solicitado congelar las renovaciones contractuales hasta que el ENRGE estuviera formalmente constituido. Sin embargo, pocos días después Nachón avanzó con la renovación por seis meses de más de 70 contratos del Enargas, cuyos vencimientos caían a fines de junio.

image Primer organigrama del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE).

Las discrepancias también alcanzaron decisiones vinculadas a la estructura interna. Mientras Lamboglia impulsaba una organización más compacta y sostenía que muchas funciones debían ser absorbidas por personal permanente del organismo, Nachón defendía la continuidad de asesores externos que venían trabajando en la órbita del ex Enargas.

La disputa se extendió incluso a cuestiones operativas. Las nuevas oficinas del ENRGE fueron establecidas en la histórica sede del ENRE, ubicada sobre Avenida Madero 1020, pero Nachón cuestionó las condiciones edilicias del edificio y evitó trasladarse a esas dependencias.

"Hoy los dos entes funcionan formalmente como un único ente unificado, pero en la práctica todavía están por separado, hay gerentes de uno y otro ente, no hay gerentes unificados en la práctica y es lógico que haya dos edificios, lo va a definir el directivo", dijo un funcionario con conocimiento en detalle de la estructura.

Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) La integración de dos organismos ENRE y Enargas con culturas, escalas salariales y estructuras diferentes se convirtió en uno de los principales desafíos del nuevo regulador ENERGE.

La discusión de fondo: salarios, estructura y poder interno

Detrás de la pelea política también aparece un conflicto estructural que atraviesa al ENRGE desde su nacimiento: la integración de dos organismos con realidades muy distintas. Uno de los puntos más sensibles es la cuestión salarial.

Mientras en el ex Enargas existen cargos jerárquicos cuyos ingresos brutos superan los $30 millones mensuales, en el ex ENRE las remuneraciones más altas rondan los $8 millones.

La intención de Lamboglia era avanzar en un esquema de recomposición y convergencia salarial que contemplara a toda la plantilla del nuevo ente. Sin embargo, las diferencias sobre cómo implementar esa transición terminaron convirtiéndose en otro foco de tensión interna.

La discusión no es menor. La unificación regulatoria implica integrar cientos de trabajadores, estructuras administrativas, procedimientos y áreas técnicas que durante décadas funcionaron de manera independiente.

Anexo III IF-2026-48029180-APN-DRRHHYC%ENRE

Quién es Marcelo Lamboglia

Lamboglia es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, con especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos en la Universidad Austral. Según indicaron fuentes oficiales, Lamboglia cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico.

A lo largo de su trayectoria ocupó roles clave en organismos de control y en el ámbito binacional: fue secretario letrado del Directorio y Gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA); coordinador legal de la Secretaría de Energía Eléctrica en el entonces Ministerio de Energía y Minería; y se desempeñó como asesor letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y Asesor Jurídico de Yacyretá.

En los últimos años, Marcelo Lamboglia había integrado el equipo de asesores de la secretaría de Energía de la Nación y, más recientemente, ocupó la Secretaría de Directorio del ENRE.

Néstor Lamboglia ENRE Marcelo Lamboglia, funcionario saliente del organismo regulador.

Quiénes son el resto del directorio del ENRGE

El ingeniero Vicente Serra cuenta con una extensa trayectoria en el sector energético, donde combinó roles técnicos y de gestión tanto en electricidad como en gas. A lo largo de su carrera se especializó en planificación, operación de sistemas y marcos regulatorios, desarrollando un perfil que articula conocimiento ingenieril con experiencia en el funcionamiento del mercado y la relación entre empresas y organismos de control.

Por su parte, Marcelo Nachón, de formación en el ámbito económico, construyó su recorrido profesional en torno al análisis y la gestión de políticas energéticas. Es el funcionario con más perfil político del organismo unificado. Su experiencia incluye la evaluación de proyectos, el estudio de estructuras tarifarias y la participación en áreas técnicas vinculadas a la regulación, con foco en la eficiencia y la sustentabilidad del sistema.

En el plano jurídico, Griselda Lambertini aporta una sólida experiencia en derecho administrativo y regulatorio aplicado a los servicios públicos. A lo largo de su carrera se desempeñó en tareas de asesoramiento legal, elaboración normativa y control del cumplimiento de las reglas del sector, un perfil clave en la toma de decisiones dentro de organismos reguladores.

Finalmente, el ingeniero Héctor Sergio Falzone suma experiencia técnica en operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura energética. Su trayectoria está ligada a la gestión de sistemas de transporte y distribución, con un enfoque puesto en la resolución de problemas operativos y la mejora de procesos dentro del sector.

Un gigante regulatorio en plena reorganización

La magnitud del desafío puede observarse en el organigrama oficial del organismo, elaborado tras la fusión institucional. El ENRGE absorbió la totalidad de las funciones que ejercían el ENRE y el Enargas, creando una estructura con áreas diferenciadas para gas y electricidad, pero bajo una conducción única.

El esquema incluye unidades específicas para regulación eléctrica y gasífera, auditoría interna, asuntos jurídicos, administración, recursos humanos, atención de usuarios, análisis regulatorio, control económico, distribución, transporte, tecnologías de la información y monitoreo técnico.

A su vez, el listado oficial de responsables revela una extensa nómina de gerencias, coordinaciones y jefaturas provenientes de ambos organismos regulatorios. Esa complejidad administrativa ayuda a explicar parte de las dificultades que enfrenta la nueva conducción, según pudo interpretar este medio.

La integración no sólo implica unificar funciones regulatorias, sino también armonizar estructuras jerárquicas, escalas salariales, procedimientos internos y culturas organizacionales que durante más de tres décadas evolucionaron por separado.

El primer gran test de la reforma regulatoria

La creación del ENERGE fue uno de los cambios institucionales más relevantes impulsados por el Gobierno a partir de la Ley Bases y posteriormente formalizado mediante el Decreto 452/2025.

La apuesta oficial apuntaba a simplificar estructuras, reducir costos administrativos y consolidar en un único ente las tareas de regulación y control de los servicios públicos de electricidad y gas natural. Sin embargo, la renuncia de su primer presidente antes de cumplir un mes en funciones expone que la transición está lejos de completarse.

Más allá de las diferencias personales entre los integrantes del directorio, la salida de Lamboglia deja al descubierto una discusión más profunda: cómo integrar dos organismos con historias, niveles salariales, estructuras de poder y formas de gestión diferentes sin afectar la capacidad regulatoria del Estado.