Las expectativas de un acuerdo cercano entre EEUU e Irán, impulsadas inicialmente por el presidente Donald Trump, se desvanecieron el fin de semana tras revelarse nuevas exigencias por parte de Washington. Este estancamiento diplomático coincide con una escalada en la región: Israel intensifica su ofensiva en Líbano y el ejército norteamericano sumó su tercera ola de ataques "defensivos" en el sur del territorio persa en poco más de siete días.
EEUU e Irán reanudan los combates a pesar del alto el fuego
Pese a la cercanía de un acuerdo bilateral, fuentes locales reportaron el sábado que Donald Trump optó por endurecer las exigencias de negociación con el gobierno iraní.
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El Mando Central de los Estados Unidos en Oriente Medio precisó a través de la plataforma X que los bombardeos tuvieron como objetivo estratégico los sistemas de radar y de control de vehículos aéreos no tripulados en la ciudad de Goruk y la isla de Qeshm, ubicadas en el estrecho de Ormuz. La jefatura militar norteamericana argumentó que el despliegue de su fuerza armada se efectuó "en respuesta a las acciones agresivas de Irán, que destruyó un dron MQ-1 estadounidense que operaba en aguas internacionales".
Por otra parte, las autoridades de Teherán denunciaron las incursiones armadas y acusaron formalmente a la administración de Washington de romper los acuerdos vigentes de cese de hostilidades en la región. En referencia directa a estos ataques, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, declaró formalmente el lunes que "Estados Unidos también está violando el alto el fuego, incluso esta mañana".
Ofensiva iraní contra base estadounidense impacta en territorio de Kuwait
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que el lunes ejecutó una ofensiva militar contra una instalación utilizada por las fuerzas armadas estadounidenses, señalando que desde dicho enclave se coordinaban los bombardeos hacia el territorio iraní.
Aunque el reporte del brazo armado, difundido ampliamente por las agencias estatales de comunicación, omitió las coordenadas exactas de la posición agredida, las autoridades de defensa de Kuwait confirmaron de forma simultánea que sus baterías antiaéreas repelieron drones y proyectiles balísticos de procedencia "hostil", responsabilizando de manera directa al gobierno de Teherán por dicha agresión.
De este modo, tras el incidente en el emirato, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait emitió un enérgico pronunciamiento diplomático en el que manifestó que la administración estatal "considera a Irán plenamente responsable de estos ataques abyectos".
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